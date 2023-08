El hijo del actor Roberto Sancho admite haber asesinado y desmembrado a un hombre El hecho tenía lugar en Tailandia donde la policía ha informado que Daniel Sancho mató a su acompañante, un cirujano colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades tailandesas han informado de un suceso aterrador que involucra a Daniel Sancho, hijo del famoso actor español, Rodolfo Sancho. Según el periódico Bangkok Post, el joven se ha declarado culpable de asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano al Sur de Tailandia. Tal y como informan, al regreso al hotel de ambos, el médico quiso tener relaciones sexuales con Sancho, quien se negó. Respondió con un golpe que tiró al suelo a la víctima, quedando inconsciente. Lo había asesinado. Daniel Sancho se declara culpable Hijo de Rodolfo Sancho admite el asesinato | Credit: Rodolfo Sancho: (Photo by Patricia J. Garcinuno/WireImage) Daniel Sancho/IG En ese momento fue cuando, consciente de lo sucedido, desmembró su cuerpo, lo metió en en bolsas de basura y las llevó al vertedero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Al acudir a la comisaría a denunciar la desaparición de su amigo, la policía rápidamente comenzó la investigación en su propia habitación de hotel. En los desagües se encontraron restos de sangre, grasa y pelos. El joven de 29 años fue detenido y en comisaria admitió el delito. Por ahora no se sabe el móvil del crimen, pero podrían ser celos. El nombre y la fotos puestas a disposición por parte de las autoridades tailandesas, coinciden con la imagen de Daniel Sancho, hijo del protagonista de series como Amar en tiempos revueltos o Mar de plástico, entre otras.

