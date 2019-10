¡Hijas de José José en pleito legal! Marysol Sosa confirma acciones jurídicas contra Sarita Los acontecimientos ocurridos antes y después de la muerte de José José han llenado de dudas a los hijos mayores del cantante, Marysol y José Joel Sosa; por ello, continuarán con las acciones legales que emprendieron hace tiempo contra su hermana menor Sarita. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La polémica sobre las condiciones en las que José José vivió tras mudarse a Miami; así como lo ocurrido durante su muerte, continúan siendo objeto de especulaciones. Ante ello, Marysol Sosa, hija del cantante, aseguró que continuarán las acciones legales que se emprendieron tiempo atrás, en México y Estados Unidos, contra su hermana menor Sarita. Incluso, confirmó que ya tienen contratados, en ambos países, los despachos legales pertinentes. "Está echado ha andar, lo que está echado ha andar en ambos países [sobre las acciones legales]", confirmó Sosa a los medios de comunicación. "Digamos que es el seguimiento por la situación del fallecimiento". RELACIONADO: ¡Murió el cantante José José! Image zoom John Parra/Getty Images La descendiente de el Príncipe de la canción, dejó claro que este procedimiento continuará hasta que reciban la información que merecen por parte de su hermana. Además, también deberá rendir cuentas el notario que indujo al cantante a firmarle los poderes a Sarita, debido a que esa no es la labor correspondiente a un representante legal de este tipo; el cual, solo debería haber realizado los trámites pertinentes, pero sin intervención alguna. "Me deben muchas respuestas y me las van a dar", advirtió. "Dentro de toda la situación en la que estamos, es otra persona [dicho notario] que, en un momento dado, tendrá que dar cuentas". Image zoom Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marysol Sosa reveló que a nivel personal e interno "hice lo que tuve que hacer como hija" y se despidió de José José el 6 de febrero de 2018, cuando lo vio por última vez. Dio a conocer que en el ataúd donde reposan las cenizas del cantante, su hermano José Joel y ella, dejaron recuerdos para que acompañen a su padre. "Una foto de mi sobrina [Francesca], realmente se la dio Pepe, y yo puse un moñito de mi pequeña [Helena]", concluyó. Advertisement

