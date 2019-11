¡Hijas de Gabriel Soto debutan como actrices en la nueva serie de su padre, Soltero con hijas! ¡Lo llevan en la sangre! Elisa y Miranda hicieron sus pinitos en la actuación acompañando a su papi Gabriel Soto en su nueva serie de Televisa, Soltero con hijas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana se estrenó en México Soltero con hijas, la nueva serie de Juan Osorio y gran apuesta de Televisa que está arrasando en audiencia. Méritos los tiene todos. Además de una historia familiar que te llega al corazón desde el minuto uno, su elenco no podría ser mejor. Laura Flores, María Sorté, Carlos Mata, Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, entre otros, conforman esta novela coral que nos ha dado una gran sorpresa. Aunque en una intervención más cortita, también hemos podido disfrutar de dos invitadas de excepción, las preciosas Elisa y Miranda, las hijas de su protagonista. Image zoom Pantallazo Soltero con hijas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las pequeñas demostraron tener madera para esto de ponerse delante de las cámaras. Lo llevan en la sangre. Sus papás, Gabriel y Geraldine Bazán, son dos de los actores más queridos y respetados de la televisión, así que no nos extrañaría nada que estas dos princesas siguieran el mismo camino. Ambas han demostrado sus dotes por el arte en sus diferentes apariciones en redes cantando, bailando e incluso interpretando. Las chiquitinas se lo pasaron en grande en esta ocasión y de paso acompañaron a su papi en su nuevo y esperado proyecto, ya un éxito de la pequeña pantalla que ha sido lo más visto durante toda la semana. ¡Deseando volverlas a ver en el set! Advertisement

