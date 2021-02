Close

¿Qué pasará con las hijas de Emma Coronel y El Chapo ahora que su madre está presa? Con sus padres tras las rejas, las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina enfrentan un futuro incierto. ¿Serán su motivo para colaborar con las autoridades? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el inesperado y sorprendente arresto de Emma Coronel Aispuro cerca de Washington DC bajo cargos de narcotráfico, sus gemelas de 9 años, Emali Guadalupe y María Joaquina, enfrentan un futuro incierto sin la protección de sus progenitores. Precisamente podría ser esa la razón principal por la cual la llamada Reinita del cartel de Sinaloa pueda decidirse a colabor con la justicia de Estados Unidos, de acuerdo a un exagente de la DEA. "Tiene una gran motivación, y esa son sus hijas", opinó el exdirector de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, a la agencia Associated Press. Vigil aseguró que Emma ha estado involucrada en el crimen organizado desde pequeña, y conoce perfectamente el funcionamiento interno del cartel que lideraba el padre de sus hijas Joaquín El Chapo Guzmán. Con sus padres tras las rejas, la custodia de las gemelas que nacieron en Los Ángeles podría pasar a manos de sus abuelas. Pero se desconoce si una petición para obtener su custodia ya fue interpuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Jesse Ward/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images Rosa Isela Guzmán, la hija mayor del encarcelado narcotraficante, pidió que no se especule sobre el futuro de Emma y sus hijas. "No juzguen a la gente sin todavía saber. Por favor, [que] se limiten en redes sociales a comentar cosas groseras o cosas que todavía no saben si ella, la muchacha [Emma] se va a defender, porque ella tiene derecho a defenderse como todos, y la atacan y le echan y hasta [hablan de] la familia que no tiene nada que ver", dijo Guzmán en declaraciones a Despierta América (Univision). "No voy a comentar nada de [las niñas], son unas niñitas que no tienen nada que ver". Las gemelas son los únicos familiares permitidas a visitar a su padre, que se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en una cárcel federal de máxima seguridad en Colorado. En más de una ocasión se las vio acompañar a su madre al tribunal federal de Brooklyn en que se juzgó a Guzmán tras ser extraditado de México. Image zoom Credit: REUTERS/Brendan McDermid/The Grosby Group La ex reina de belleza fue arrestada este lunes por autoridades federales en el aeropuerto Dulles, a las afueras de Washington, bajo varios cargos de narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir varios tipos de drogas y planificar la huida de su esposo de una cárcel mexicana, de acuerdo al departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras el notorio juicio de El Chapo que finalizó en el 2019, Emma se convirtió en toda una figura pública, asediada por los fotógrafos, con una popular cuenta de Instagram y varios planes empresariales. En entrevistas aseguró que era una mujer transparente, ajena a actividades ilícitas y que su mayor deseo era vivir en una isla con sus hijas. "[Sueño] con tranquilidad. Estar tranquila. Estar en alguna parte del mundo donde podamos estar tranquilos, donde podamos hacer la vida como siempre, normal", dijo a Telemundo en el 2018.

