Hijas de Daniela Castro se sinceran sobre la 'injusticia' que vivió su madre: "Nos dio mucho coraje"

Tras ser declarada inocente, Daniela Castro ofreció este miércoles una conferencia de prensa en México en la que habló muy conmovida sobre la odisea que vivió tras ser acusada de robo hace dos dos meses en San Antonio, Texas. “He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no”, reconoció entre lágrimas la actriz mexicana.

Pero, sin duda, lo que más lastimó a la estrella de exitosas telenovelas como Cañaveral de pasiones y Me declaro culpable fue el sufrimiento que esta situación causó en sus hijos.

“Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi familia, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos”, aseguró.

Por eso la intérprete de 49 años no pudo evitar emocionarse cuando durante la conferencia se proyectó un video en el que sus dos hijas, Alexa y Daniela, le dedican mensajes muy emotivos y expresan lo orgullosas que están de tener una mamá como ella.

La primera en hablar fue Daniela, quien se deshizo en elogios hacia su famosa mamá.

“Eres una persona maravillosa y primero que nada quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros y pues claro que nos dio muchísimo coraje verte así, ver esta situación de esa manera, pero sé que siempre sales adelante y estoy superorgullosa de ti. Gracias por todos los momentos, gracias por todo y de verdad no sabes el orgullo que me hace tenerte como mamá”, expresó la guapa adolescente.

Tras el emotivo testimonio de Daniela, le tocó el turno a Alexa, quien también dedicó unas emotivas palabras a la actriz.

“Ma primero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que muchísimas gracias por todo, has sido la mejor mamá del mundo. Estos dos meses sin ti han sido eternos para mí, para mi hermana, tú saliste adelante como una mamá guerrera, como la que siempre has sido, me dio mucho coraje que la gente te criticara y que te juzgaran como lo hicieron. Yo tengo en claro perfectamente bien qué tipo de persona eres, los valores que me has enseñado y sé que no lo hiciste”, dijo la adolescente.

Afortunadamente la pesadilla ya terminó para Daniela y su familia.