Hijas de famoso actor de telenovelas tuvieron que vender en la calle: Esta es su trágica historia El artista venezolano Rolando Padilla y sus dos hijas hablan por primera vez de la tragedia que vivieron. "Mi mamá me daba pastillas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los actores más queridos, y divertidos, de Venezuela. Su aparición en múltiples telenovelas, a cada cual más exitosa, le han convertido en un referente de la televisión de su país. Sin embargo, detrás de esa casi perenne sonrisa de Rolando Padilla, se esconde una trágica historia que nunca había contado con tanta claridad. La conductora venezolana Viviana Gibelli fue la encargada de poner luz y dar voz a través de su canal de Youtube a un momento muy doloroso de su vida que hoy, pude decirse, ha quedado atrás por completo. Sus dos hijas Aessadra y Andrea Padilla, hijas del protagonista de historias como Pura sangre, Más que amor, frenesí o Voltea pa' que te enamores, por fin están en casa y con él después de años de una forzada y dolorosa separación. Fruto de su relación con su exesposa, la pesadilla daba comienzo al separarse. Mucho tiempo de lucha por estar con ellas, también de desesperación y temor a no volver a verlas y tenerlas. Rolando Padilla Rolando Padilla y sus dos hijas | Credit: Youtube/Programa Viviana Gibelli A día de hoy, son ellas, estas dos mujercitas, quienes se atrevieron a relatar los duros momentos que pasaron mientras vivían con su madre, con quienes se tuvieron que mudar a Perú y abandonar su país, Venezuela. La situación fue tan dura que Alessandra tuvo que ponerse a trabajar en la calle debido a la escasez en casa. "No comíamos bien, fue un proceso difícil hasta que le dije a mi mamá que quería vender en la calle... Eso se alargó porque yo ya no quería, uno el acoso, dos que me paraba a las 6, iba ala colegio, salía a la 1, estaba de 1 a 10 en la calle vendiendo y llegaba a la casa a hacer más dulces", reza su desolador testimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A ella se sumó su hermana Andrea, quien también salía a trabajar en la venta ambulante. Por mucho que insistieron a su madre de no hacerlo más, ella no se lo permitió. Hasta que llegó la pandemia y eso les obligó a quedarse en casa. "Es lo que agradezco de ese encierro (la pandemia)". Esto no fue lo peor, Alessandra incluso llegó a confirmar que su madre le llegó a dar patillas. "Mi mamá me metía pastillas en la comida, me drogó y se siente horrible", prosiguió ante su padre en esta entrevista, quien no pudo contener las lágrimas al escucharla. La madre de Andrea y Alessandra no solo tenía un problema de adicción a las pastillas, sino que sufría de un grave trastorno mental que fue a más y nunca trató. Las consecuencias de no ponerse en manos de profesionales a tiempo las pagaron, además de ella, sus dos hijas con Rolando. Mientras tanto, el actor, quien no paró de luchar por ellas, pasó años "golpeadísimo", porque estaban en un ecosistema de sufrimiento y porque su madre manipulaba a sus hijas para que no quisieran saber nada de su padre. Aunque él trató de contactarlas de todas las maneras posible, su expareja era quien le contestaba pasándose por ellas en las redes. Un círculo vicioso que llegó a su fin cuando ambas se escaparon del hogar maternal y terminaron en un albergue. "Nosotras lo planeamos todo... No sabíamos a dónde ir, agarramos nuestras cosas, a las 12 de la noche... No nos interesaba dónde cayéramos, mientras no seguir con todo ese problema que teníamos en ese ambiente. Era lo que no queríamos, nos daba igual dónde durmiéramos o si comíamos o no", explica Alessandra. Este fue el principio del fin de una pesadilla. Su padre, Rolando, enterado de lo sucedido entró en escena para volver, una vez más, a luchar por sus hijas y traerlas de vuelta a Venezuela. El resto es historia. Después de muchos papeleos, denuncias y situaciones varias, ninguna fácil ni agradable con la madre de las niñas, las jóvenes recibieron el permiso de regresar con su padre y la familia que había creado en su país de origen. Antes tuvieron que denunciar el maltrato y la pesadilla vivida todos estos años. Hoy son una familia feliz y, aunque el dolor está y no se borra de la noche a la mañana, ambas están tratando de dejar atrás lo vivido gracias al amor que se respira en su hogar. Alessandra y Andrea pasaron de la más absoluta tristeza, a la alegría de una una casa con dos hermanos más, los hijos de la esposa de su padre, Flavia Gleske, quien les recibió con los brazos abiertos. "Son una familia, y ahí está el poder más grande", concluyó entre lágrimas, Gibelli, la encargada de dar a conocer esta historia con final feliz.

