Así reaccionaron la hija y la ex de James Rodríguez ante la llegada de su bebé Fans de James estuvieron pendientes a la reacción de su exesposa, puesto que es ella quien maneja la cuenta de Salomé. ¿Cómo respondió? Aparentemente con un “me gusta” en la foto de la niña By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de sorprender al mundo con la llegada de su bebé, Samuel, el futbolista colombiano James Rodríguez y su familia siguen robando corazones. El exjugador del Real Madrid conmovió hoy a sus casi 44 millones de seguidores en Instagram con una tierna foto y el anuncio de la llegada de su primer varón el lunes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el jugador de la Selección Colombia pidió respeto y prudencia, porque el método que ha utilizado fue una gestación subrogada, método más conocido como "vientre de alquiler", técnica utilizada recientemente por otros famosos como Cristiano Ronaldo o Ricky Martin, su primogénita, Salomé, quien es fruto de su matrimonio con Daniela Ospina, celebró la llegada de su hermanito por todo lo alto y prometiendo ser "la mejor hermana del mundo". Fans de James estuvieron pendientes a la reacción de su exesposa, puesto que es ella quien maneja la cuenta de Salomé. ¿Cómo respondió? Aparentemente con un "me gusta" en la foto de la niña. Image zoom Instagram La actual novia de Rodríguez, Shannon de Lima, compartió también la imagen del bebito en sus redes sociales con un par de emojis. No obstante, todavía es un misterio si el supuesto óvulo usado para el proceso de gestación subrogada sería de la venezolana. Han pasado meses desde que el futbolista colombiano James Rodríguez y la modelo venezolana Shannon de Lima comenzaran a ser vinculados sentimentalmente. Tal parece que las dos estrellas se cansaron de tener su amor en secreto y finalmente lo confirmaron en Mayo. Advertisement

