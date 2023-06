Las amorosas palabras de la hija de William Levy a su papá La adolescente de 13 años estuvo visitando a su papá este miércoles en el set de grabación de su nueva telenovela. Mira el mensaje que le escribió en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy; hija de William Levy | Credit: Instagram William Levy; Instagram Kailey Si de algo puede presumir William Levy es de mantener una relación muy cercana y especial con sus dos hijos, Christopher, de 17 años, y Kailey, de 13. "Yo creo que es la relación más hermosa que tengo en mi vida. Es una relación sin ningún tipo de interés, o esa es una relación donde nada más te aman por amarte y lo único que quieren de ti es cariño y amor. Y es recíproca porque lo mismo que quiero yo es eso: amor y cariño. No quiero más nada que eso", aseveraba el actor cubano en el episodio que protagonizó para la serie original de Canela.TV, Mi vida. La reciente visita que recibió el galán de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y Café con aroma de mujer en el set de grabación de la nueva telenovela que protagoniza para Telemundo, Vuelve a mí, de su hija así lo confirma. Levy, quien ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas luego de que la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, publicara unos mensajes de desamor en sus historias de Instagram, aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras a su princesa. William Levy William Levy su hija Kailey | Credit: Instagram William Levy "Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo inalterable y tu afecto se ha convertido en la luz que me guía", escribió Levy sobre la adolescente. "Mientras que hay otros que no me entienden completamente o me aprecian, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, aún cuando otros no pueden verlo. Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro". El mensaje de su hija Kailey no se quedó atrás y también tuvo palabras hermosas para el actor con las que expresó públicamente el amor que siente por su papá y lo unidos que están. Kailey Kailey, hija de William Levy | Credit: Instagram Kailey Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo papi. Amo ir al set y estar contigo", comentó la adolescente en la publicación de Levy. Kailey Credit: Instagram No hay duda de que el actor es un excelente papá.

