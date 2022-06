La hija transgénero de Elon Musk quiere romper su vínculo con él y se quitó su apellido Elon Musk Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Puede que su padre sea el hombre más rico del mundo, pero la hija de Elon Musk no quiere saber de él. "Ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma", expresó la joven transgénero de 18 años, cuyo nombre de nacimiento era Xavier Alexander Musk. La joven pide a la justicia estadounidense que su nombre ahora sea Vivian Jenna Wilson, adoptando el apellido de su madre, la escritora canadiense Justine Wilson, reporta BBC. Elon Musk estuvo casado con Justine del 2000 al 2008. Vivian quiere ser reconocida como mujer y presentó la petición de cambio de nombre —y un nuevo certificado de nacimiento— al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en Santa Mónica en abril. La noticia recién se dio a conocer. No se han revelado más detalles de porqué la relación entre padre e hija se ha quebrantado. El CEO de Tesla Motors, quien tiene más de 99 millones de seguidores en Twitter, escribió el siguiente mensaje en esta plataforma el Día de los Padres: "Amo tanto a todos mis hijos". Elon Musk Elon Musk | Credit: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nevada, el primogénito de Elon Musk, nació en el 2002 y murió de Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) a las 10 semanas de nacido. Con Justine Wilson, Elon Musk tuvo a los gemelos Xavier y Griffin, y también a sus hijos trillizos, Damian, Kai y Saxon. El magnate también tiene dos hijos con la cantante Grimes. Hasta ahora, Elon Musk no ha dado su reacción al cambio de nombre de su hija Vivian ni sus expresiones sobre él.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija transgénero de Elon Musk quiere romper su vínculo con él y se quitó su apellido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.