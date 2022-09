Sharon Fonseca muestra cómo se rompió el diente por culpa de un incidente con Blu Jerusalema Sharon Fonseca contó en un video a través de sus redes sociales el incidente que tuvo con su pequeña Blu Jerusalema y que le costó uno de sus dientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sharon Fonseca y Blu Jerusalema Sharon Fonseca y Blu Jerusalema | Credit: Instagram Sharon Fonseca Sharon Fonseca contó una de las vivencias que ha compartido junto a su pequeña Blu Jerusalema, fruto de su matrimonio con el empresario italiano Gianluca Vacchi, por la que terminó despostillándole un diente. La modelo comenzó diciendo a través de un vivo en su cuenta de Instagram: "Para los que creen que no te puedes hacer daño con un niño... No es verdad. Tenemos que estar nosotras así también con los ojos abiertos, viendo cada movimiento", comenzó advirtiendo a las seguidoras que tiene y son mamás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi bebé con su hermosa cabecita, me ha dado un cabezazo, pero de golpe se paró y "pah"... Y mi cabeza quedó así como vibrando. Y miren, casi que me saca el diente. ¡Imagínate el dolor! Sharon Fonseca Sharon Fonseca Desde que el pasado 27 de octubre de 2020, la pequeña llegó la vida de la venezolana, de 27 años y del italiano, de 54, para afianzar todavía más su relación. Demostrando así que la diferencia de edad que tiene la pareja, y algunos podrían ver como un problema, para ellos no lo es en absoluto. La propia Sharon compartió cuál era la clave para que su relación fuese tan buena: "No quiero sonar cliché pero la comunicación es la clave. Solo hablen de sus diferencias, y sobre lo que tú y él esperan de la relación", dijo asegurando que una buena comunicación es la clave de todo. También hizo énfasis en destacar que siempre cada parte de la pareja debe saber qué busca en la relación y cuál es la dinámica que quieren conseguir juntos, para que así pueden conversar sobre sus expectativas. Fue tan sincera con sus fans en esta conexión que hasta confesó que no descarta tener otro bebé junto al empresario, aunque a día de hoy se encuentran enfocados en su pequeña Blu Jerusalema.

