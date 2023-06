Un encuentro especial: La hija de Salma Hayek y el hijo de Alfonso Cuarón comparten un capítulo importante Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería valentina paloma olmo teodro cuaron Credit: Olmo Cuaron IG Valentina Paloma y Olmo Teodoro Cuarón juntos en un evento bastante significativo ¡Mira lo bien que la pasaron! Empezar galería Olmo Cuarón y Valentina Paloma, pareja de graduación El hijo del productor de cine mexicano Alfonso Cuarón, Olmo Teodoro Cuarón, y la hija de la actriz Salma Hayek, Valentina Paloma, son tan buenos amigos que hasta fueron pareja de graduación. ¡Qué lindos! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria en el set de Hoy día Eva Longoria visita Hoy Día de Telemundo Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Esta mañana en Hoy día de Telemundo, la superestrella de Hollywood, Eva Longoria, junto a los actores Annie González y Jesse García, estuvieron de visita en el programa matutino para hablar sobre la película Flamin' Hot, producida y dirigida por Longoria. Junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas y la invitada especial, Jacky Bracamontes, el elenco habló de la inspiradora historia basada en hechos reales sobre Richard Montañez, el conserje que canalizó su herencia y educación mexicoamericana para convertir los icónicos Flamin' Hot Cheetos en un fenómeno global de la cultura pop. 2 de 8 Ver Todo El sexy look de Kendall Jenner Kendall Jenner luce fabulosa con un vestido de cuero marrón escotado para una fiesta de su tequila Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Kendall Jenner acaparó miradas a llegar a un evento en Los Ángeles ataviada con un sexy vestido de cuero en tono marrón. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Yailin lista para cantar Yailin posando con su nuevo collar de diamantes valorado en 78 mil dólares en el escenario de los Premios Heat, donde actuará junto a Shadow Blow. 4 de 8 Ver Todo Adele al natural Informal y sin maquillaje: ¡Cena de Adele con Rich Paul en Steak 48! Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Adele sin maquillaje llegando a un restaurante en Beverly Hills donde cenó junto a su novio Rich Paul. 5 de 8 Ver Todo La exitosa gira de Fonseca Fonseca comienza con pie derecho su gira, “VIAJANTE Tour” por Estados Unidos Credit: Cortesía El cantautor colombiano Fonseca comenzó con pie derecho su gira Viajante Tour por Estados Unidos, con un celebrado sold out en Houston, Texas, y una gran actuación en la ciudad de Dallas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Leonardo DiCaprio en París Leonardo DiCaprio intenta pasar desapercibido al llegar a un restaurante después de Gigi Hadid Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El actor Leonardo DiCaprio intentando pasar desapercibido al llegar a un restaurante en París. 7 de 8 Ver Todo Don Francisco recibe premio DON FRANCISCO RECIBE HOMENAJE Y PREMIO "ÍCONO DE GENERACIONES" EN LATINO WALL STREET AWARDS Credit: Eddy Lara Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wallstreet, entregó el Premio 'Ícono de generaciones' a Don Francisco, quien además fue reconocido por el Condado de Miami Dade. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

