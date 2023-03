Conoce a Camila Peralta, la hija mayor de Sabine Moussier La villana de la telenovela Perdona nuestros pecados (Univision) ya tiene una hija de 19 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabine Moussier Sabina Moussier y su hija Camila Peralta | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La exitosa carrera de Sabine Moussier en las telenovelas ha estado marcada por villanas fuertes que han dado siempre de qué hablar, y la que interpreta en el actual melodrama estelar de Univision, Perdona nuestros pecados (Univision), no es la excepción. En esta historia que protagonizan Oka Giner y Emmanuel Palomares la actriz mexicana interpreta a Ángela Bulnes, una mujer muy sexual, frívola y mentirosa que no duda en traicionar a su amiga Estela (Erika Buenfil) a causa del amor enfermizo que tiene por Armando (Jorge Salinas). "Estoy feliz, ha sido un gran proyecto, un proyecto con todo el éxito del mundo y sí pues la verdad es que desde la producción siempre está Lucero [Suárez, productora] ahí al pendiente de todo, checando todo y enseñándonos a todos. Y el elenco es espectacular, la historia también", contó Sabine este martes en un encuentro con medios de comunicación en México. Sabine Moussier Sabine Moussier es Ángela Bulnes en Perdona nuestros pecados (Univision) | Credit: TelevisaUnivision La actriz, quien está por finalizar las grabaciones del melodrama, llegó al evento acompañada como pocas veces sucede de su hija mayor, Camila Peralta, quien ya tiene 19 años. Madre e hija desfilaron juntas por la alfombra roja y se detuvieron a hablar con los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento. Sabine Moussier Sabine Moussier y su hija Camila Peralta | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Ya está volando sola, ya no tarda en írseme y yo lloro, no tienes idea cómo lloró", contó Sabine. Camila Peralta Camila Peralta, hija de Sabine Moussier | Credit: Instagram Camila Peralta ¿Actriz como su mamá? A pesar de que no seguirá los pasos de su famosa mamá en el mundo de la interpretación, Camila planea estudiar una carrera que está muy relacionada con la de su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a estudiar producción", contó la joven. "Yo creo que el próximo año me voy a Los Ángeles". Camila Peralta Camila Peralta, hija de Sabine Moussier | Credit: Instagram Camila Peralta "Ya quiero que termine de trabajar para que me dé chamba", bromeó Sabine.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Camila Peralta, la hija mayor de Sabine Moussier

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.