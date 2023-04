¡Felices 23! Hija de Raúl De Molina deslumbra con su belleza en su fiesta de cumpleaños Mía De Molina compartió imágenes de lo que fue su celebración y enamoró con su alegría. "Estoy demasiado bendecida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las cosas que hacen feliz a Raúl De Molina, pero si hubiera que destacar una, sería su familia. Con motivo del cumpleaños de su hija, Mía De Molina, el conductor celebró su vida y le dedicó una amorosa felicitación. "Hoy, Mía cumple 23 años y te queremos de aquí al fin del mundo", escribió siempre orgulloso de la niña de sus ojos. Un día muy especial del que la gran protagonista también compartió unas imágenes. Las fotos publicadas por la cumpleañera muestran una gran tarta y, sobre todo, una gran satisfacción por un nuevo año de vida. "Estoy demasiado bendecida", escribió encantada. La joven es la mayor alegría para Raúl y su esposa Mily. Muy unida a sus papis, a quienes siempre que puede acompaña en sus viajes, es también una chica responsable y estudiosa que decidió mudarse a Washington para estudiar Negocios Internacionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante todo el día, Mía estuvo recibiendo felicitaciones y mensajes de cariño por estos recién estrenados 23, que seguro estarán llenos de la ilusión y el entusiasmo que le caracterizan. Enamorada de los viajes, el mar, la música, sus amistades y la familia, la también joven emprendedora arranca un nuevo año con todo y más por hacer. ¡Muchísimas felicidades!

