En 2011, un chico de origen colombiano, quien se hace llamar Manuel José, se presentó ante José José asegurando que era su hijo. El cantante le dijo que con gusto se sometía a una prueba de ADN para reconocerlo; los resultados dieron negativo. Tras la muerte de el Príncipe de la canción, Brayan Franier Álvarez Rojas, nombre real del joven, volvió a asegurar su lazo sanguíneo; por ello, Marysol Sosa, hija mayor del intérprete de "La nave del olvido" se muestra asustada ante dicha obsesión.

"De antemano, me llama mucho la atención; al día de hoy no he tenido la oportunidad de conocer a este muchacho en persona", advirtió Sosa a los medios de comunicación. "Si lo he escuchado cantar; lo he visto, me asusta un poco porque veo que es demasiada la obsesión con la que el muchacho creció y con el hecho de querer ser José José".

La descendiente del cantante dejó claro que "mi propio papá se hizo la prueba" de ADN que demostró que no había ningún parentesco entre ellos. Incluso, le envió un afectuoso mensaje, esperando desista de la insistencia de ostentarse como vástago de el Príncipe de la canción.

"Independientemente de que me queda claro que es un buen imitador de mi señor papá, no entiendo por qué al día de hoy se adjudica un título que no es de él", agregó. "‘Mi rey no eres hijo de mi papá [José José]. Gracias por admirarlo y respetarlo tanto, y Dios te bendiga".

A Marysol Sosa le parece que las acciones del chico son de "mal gusto" y una falta de "respeto" hacia José José; espera que Álvarez Rojas deje de lado el tema y evite meterse el problemas legales.