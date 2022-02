El noble gesto de la hija de Neida Sandoval para ayudar a su madre a costear los gastos fúnebres de su papá "Fue un gesto noble sin doble intención que provino directamente de la pureza del corazón de mi hija", compartió la periodista hondureña este jueves a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neida Sandoval Neida Sandoval, su hija y su esposo | Credit: Instagram Neida Sandoval (x2) Neida Sandoval reapareció este jueves en las redes sociales tras la inesperada muerte de su esposo David Cochran para agradecer todos los mensajes de condolencias y muestras de cariño que le han hecho llegar sus seguidores "en este tiempo tan difícil" para su familia. "David Cochran es mi héroe y de muchos. Nació en Tennessee y sirvió a su país con honor. Veterano militar estadounidense miembro de dos ramas de las Fuerzas Armadas de EEUU, USMarine Corps y USArmy. Fue oficial de policía en Arizona y trabajó en labores de contrainteligencia militar en varias partes del mundo para salvaguardar la paz y libertad de la que gozamos en su patria y en otros países", escribió en Instagram la periodista hondureña. El exrostro de las mañanas de Univision compartió que la memoria de su esposo "será honrada" y cumplirán su última voluntad "al disponer de sus restos que serán cremados en los próximos días en Miami para posteriormente depositarlos" en su amada Honduras. Neida Sandoval Neida Sandoval y su esposo | Credit: Instagram Neida Sandoval La periodista, que cuenta con más de 250 mil seguidores solo en Instagram, también quiso aprovechar la ocasión para agradecer todas las contribuciones que se han hecho a la cuenta de GoFundMe que abrió su hija Ali Cochran la noche en que falleció su padre. "En medio del caos emocional por su partida yo no estaba enterada que mi hija abrió esa cuenta de GoFundMe con la intención de recaudar dinero privadamente entre sus amigos íntimos -como han contribuido en otras ocasiones entre amigos en momentos de dificultades- para ayudarme a costear los gastos fúnebres de su papá", explicó Sandoval. "Esta cuenta se filtró públicamente y ha hecho titulares en los medios más importantes en español". Neida Sandoval Neida Sandoval, su esposo y sus dos hijos | Credit: Instagram Neida Sandoval "A muchos les habrá tomado por sorpresa que mi familia estaba pidiendo dinero para los actos fúnebres de mi esposo", prosiguió la periodista. "Atesoro sus muestras de solidaridad y esto vino a reafirmarme lo bendecida que soy junto a mi familia. ¡Gracias! Fue un gesto noble sin doble intención que provino directamente de la pureza del corazón de mi hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Neida agregó que junto con sus hijos decidirán cómo usar los fondos recaudados en la cuenta de GoFundMe "que tan generosamente nos depositaron para aliviar el dolor de otros en necesidad". "Gracias Ali y Abito por irradiar luz en medio de la oscuridad. Su generosidad y empatía para conmigo me conmueven. Su padre y yo siempre estaremos orgullosos de su gran calidad humana. Que descanse en paz nuestro amado David Cochran", concluyó su mensaje.

