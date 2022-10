Así fue la emotiva fiesta de cumpleaños número 14 de la hija de Mónica Spear La adolescente disfrutó junto a sus seres queridos de una celebración repleta de mucho amor. "Maya es una niña, ahora joven, muy especial y amada", cuenta a People en Español Claudia Spear, prima de Mónica, quien estuvo presente en el festejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maya Berry Spear Maya, hija de Mónica Spear, cumple 14 años | Credit: Cortesía En Orlando, Florida, donde reside desde la muerte de sus padres, y rodeada del amor y el cariño de sus seres queridos, Maya Berry Spear, la hija de la fallecida actriz venezolana Mónica Spear, celebró el pasado domingo 9 de octubre su cumpleaños número 14. "La fiesta fue una 'piscinada' donde asistimos la familia Spear, sus tíos, tías y primos que siempre hemos estado allí para todas sus celebraciones de cumpleaños desde que llegó a Orlando con solo 5 años para comenzar una nueva vida", cuenta Claudia Spear, prima de la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Pasión prohibida, a People en Español. Convertida ya en una hermosa adolescente que guarda un gran parecido físico con su mamá, Maya disfrutó junto a su familia de una celebración repleta de diversión, amor y momentos inolvidables. Maya Berry Spear Maya Berry Spear Left: Maya posa con su tío Ricardo Spear y la esposa de este Daniela Bueno, ahora también padres de la joven | Credit: Cortesía Right: Pastel de cumpleaños | Credit: Cortesía "Vi a Maya bastante contenta y muy cariñosa con todos, tomándose fotos y jugando con sus primos", comparte Claudia. NO REUSE - Maya Berry Spear NO REUSE - Maya Berry Spear Maya Berry Spear Left: Maya y Claudia Spear, prima de Mónica Spear | Credit: Cortesía Center: Maya y Carolina, hermana de Mónica Spear | Credit: Cortesía Right: Maya y Gibrelle Torrealba, esposa de Javier Spear, hermano de Mónica Spear | Credit: Cortesía El momento más emotivo de la celebración llegó cuando su tío Ricardo Spear, quien hace menos de un año se convirtió oficialmente en su padre, dedicó unas emotivas palabras a la cumpleañera. Maya Berry Spear Maya posa con su tío Ricardo Spear y la esposa de este Daniela Bueno, ahora también padres de la joven | Credit: Cortesía "Al final, su tío Ricardo dio unas palabras diciendo lo orgulloso que está de ella y le dedicó una canción que todos le cantamos: 'hoy es un día especial porque un día como hoy el Señor permitió que vinieras al mundo'. La rodeamos de abrazos y la aplaudimos diciendo: '¡Maya, Maya, Maya!'. Todos nos sentimos muy orgullosos de ella", asevera Claudia. Maya Berry Spear Maya y sus primos | Credit: Cortesía "Fue un momento conmovedor", cuenta la prima de Mónica Spear. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Maya es una niña, ahora joven, muy especial y amada", agrega. De eso no hay duda.

