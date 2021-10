Hija de Mónica Spear cumple 13 años: las imágenes de su fiesta de cumpleaños La hija de la fallecida actriz venezolana celebró este domingo un año más de vida en Orlando, FL, donde reside con sus abuelos maternos desde que perdiera a sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mónica Spear Maya, hija de Mónica Spear | Credit: Instagram Claudia Spear; Mezcalent Si Mónica Spear hubiera tenido un fecha señalada en el calendario esa hubiera sido sin duda el 10 de octubre. Un día como ese pero de 2008 la protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Flor y salvaje y Pasión prohibida daba a luz a una preciosa bebé que hoy, más de una década después, está convertida en una hermosa adolescente. Rodeada de sus seres queridos y con una modesta fiesta, la primogénita de Spear, Maya, celebró este domingo su cumpleaños número 13 desde Orlando, FL, lugar en el que reside desde que quedara huérfana de padres a raíz del trágico asesinato de sus progenitores. Claudia Spear, prima de Mónica, compartió el fin de semana a través de su cuenta de Instagram varias imágenes en las que se puede ver a la menor festejando un año más de vida. "Cuando las sobrinas crecen y nos pasan. Siempre estaré aquí mi reinita. Felices 13 Maya. Más abrazos así", escribió Claudia junto a las instantáneas de la cumpleañera. Maya Spear Maya y su tía Claudia Spear | Credit: Instagram Claudia Spear Las imágenes dejan ver lo grande y hermosa que luce la hija de Mónica a sus 13 años, así como el corte de cabello que luce actualmente y con el que dejó atrás su larga melena. "¡Wow, qué alta y qué bella está! Es lindo ver que a su alrededor está una familia tan unida", se puede leer entre los comentarios que no tardó en recibir la publicación. Claudia Spear Maya en su cumpleaños número 13 | Credit: Instagram Claudia Spear "¡Qué bellas fotos! Maya tiene dos ángeles en el cielo que la están cuidando", escribió otra persona haciendo referencia a los progenitores de la adolescente. Mónica Spear Maya y su tía Claudia Spear | Credit: Instagram Claudia Spear SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en 2017 cuando la familia de Mónica Spear abrió las puertas de su hogar a People en Español para hablarnos de la nueva vida de Maya sin sus progenitores. "Ella se aferra mucho al apoyo incondicional que le da la familia. La ayuda a llenar ese vacío que dejaron sus padres. Maya tiene una agenda bien ocupada. Cuando no la invita una primita, la invita la otra tía. Ella ha visto en sus tías y en sus maestras la figura de su madre", contaba Mootz Spear, la madre de la fallecida actriz. "Ella es una niña de muchos recursos, ella misma ha seguido adelante y nos ha enseñado a nosotros a llevar este dolor".

