¡Ha nacido una estrella! La hija mayor de Carolina Sandoval debuta con éxito como presentadora Bárbara Camila ha heredado la gracia y el salero de su mamá frente a las cámaras y así lo ha demostrado en su debut frente a las cámaras. ¡Menudo desparpajo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque la habíamos visto acompañando a su mami en algún segmento, Bárbara Camila nunca había estado al mando de un programa de principio a fin. Hasta ahora. La hermosa primogénita de Carolina Sandoval le ha 'quitado' el programa a su mami por un día y se ha armado tremenda revolución. La adolescente se hacía con el mando de El trasnocho con Caro sin la intervención de su progenitora y el número de visitas se ha disparado. La joven fue la encargada de la presentación al completo de este exitoso espacio donde Carolina nos suele contar sus aventuras y desventuras. A la venezolana le salió la perfecta sustituta ya que Bárbara lo hizo a las mil maravillas, prueba de ello fueron los piropos recibidos por una audiencia exigente que le dio el visto bueno sin pensárselo. Después de unos cuantos programas aclarando su situación tras la salida de Suelta la sopa, la periodista nos ha dado esta inesperada pero agradable sorpresa dejando a su hija al mando del barco. "Hoy mi Barbie se toma el trasnocho para recordarles que ahora más que nunca, debemos ser positivos, ya que es la única opción que deberíamos considerar. Es una regla de oro en esta casa", ha escrito Veneno Sandoval. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la mascarilla puesta en la carita, su Barbie, a punto de cumplir 17 primaveras, se comió la cámara. "¡Qué bella!", "Bella como tu madre", "Tienes una voz supertierna", "Tan linda esa chica", han escrito tan solo algunos admirados por su talento. Una muy grata sorpresa que muchos ya esperan volver a ver pronto. Ya lo dice el refrán, ¡de tal palo tal astilla!

