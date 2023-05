De modelo a la pantalla chica: la hija de Lili Estefan ahora brilla como reportera Lina Luaces sigue demostrando su talento, ahora frente a las cámaras, ¡igual que su mamá! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces La hija de Lili Estefan, Lina Luaces, es una cajita de sorpresas y esta vez causó sensación al demostrar que además de ser una talentosa modelo, también puede trabajar en la televisión, igual que su madre. La joven de 21 años compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve como reportera ante las cámaras de Only in Dade, la plataforma de redes sociales con más de un millón de seguidores y que se ha hecho viral en múltiples ocasiones por publicar videos y noticias del sur de la Florida. En el clip, Luaces presenta un divertido y jocoso segmento en el que pregunta a algunos jóvenes en un partido del Miami Heat cuáles de los jugadores del equipo de baloncesto son más guapos y sexy. Si bien algunos internautas no dudaron en criticarla, otros aplaudieron su belleza y su desenvoltura, hasta la compararon con su madre, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision). "Tu mamá debe estar orgullosa"; "bella"; "felicidades"; "tiene el mismo talento que su madre. Tan graciosa", son algunos de los comentarios del video en Instagram. Luaces, quien recientemente robó suspiros en su aparición en la alfombra roja de la anual gala benéfica del Hospital Saint Jude, sigue conquistando corazones con sus espectaculares ojos verdes y belleza natural. Esta semana enamoró a sus fans con unas fotos artísticas en bikini mientras disfrutaba de un amanecer frente a la playa. Sin dudas, la modelo sigue brillando en los desfiles y sesiones fotográficas en las que ha colaborado y con las que, desde hace un tiempo, empieza a hacerse un nombre.

