¿Quién es el guapo joven con el que la hija de Lili Estefan celebró el primer aniversario de novios? El corazón de la joven modelo Lina Luaces tiene dueño y ¡es guapísimo! Aquí te lo presentamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces La hija de Lili Estefan ha crecido rápido ante el ojo público y ya es toda una joven que además de estar superenfocada en su prometedora carrera como modelo, está enamorada y se encuentra celebrando por todo lo alto su primer aniversario con su novio, Sean Salazar. Así lo dejó ver Lina Luaces, de 20 años, a través de sus redes sociales, en las que compartió una adorable fotografía besando la frente de su novio y le dedicó unas dulces palabras con motivo de la fecha especial. "¡Feliz primer año. Amarte es fácil", fue el mensaje que usó la joven modelo para acompañar la imagen en sus historias de Instagram. Lina Luaces y su novio Sean Salazar Credit: Instagram / Lina Luaces Salazar, un joven estudiante en la Universidad de Miami de 22 años, es un aficionado al deporte y es muy cercano a la familia de su novia. Incluso el año pasado estuvo con ellos durante las vacaciones de verano en Grecia. Al igual que su novia, es muy familiar y tiene una relación cercana con su hermana Alexandra. En julio del 2022, la joven compartió una de ambos disfrutando del sol y la playa en Sanibel, FL. Cabe destacar que la modelo es bastante discreta con su vida privada y casi no cuelga fotos junto a su novio, salvo en ocasiones especiales como cumpleaños, viajes familiares, o como esta del 4 de julio que pasaron juntos. "El mejor lugar, la mejor gente", escribió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

