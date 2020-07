Así dijo adiós para siempre Ella Travolta a su mamá Kelly Preston La joven rindió homenaje a la desaparecida actriz que murió tras perder una batalla de dos años contra el cáncer de seno. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Kelly Preston y John Travolta, Ella Travolta, rindió homenaje a su mamá y le dedicó un conmovedor mensaje de despedida luego de que sus familiares confirmaran que la actriz murió de cáncer. La joven publicó en sus redes sociales una fotografía de su progenitora en la que destacó las cualidades que más amaba de ella y le agradeció haber sido una madre ejemplar. "Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú", escribió en Instagram la también actriz de 20 años. “Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, pase lo que pase ". También su esposo de casi tres décadas colgó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, donde anunció la muerte de la actriz a sus 57 años luego de batallar por dos de ellos contra el cáncer de seno. "Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno. Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos", escribió Travolta. El protagonista de la película Saturday Night Fever también informó que estará alejado de los medios y las redes para vivir en familia el duelo de esta dolorosa pérdida. “Me tomaré un tiempo para acompañar a mis hijos, que han perdido a su madre, así que por adelantado me disculpo si no tienen noticias nuestras por un tiempo”, agregó. “Pero por favor sepan que sentiré sus demostraciones de amor en las próximas semanas y meses que nos esperan mientras sanamos. Todo mi amor”. Travolta y Preston estuvieron casados veintinueve años. Además de Ella Bleu, la sobrevive otro hijo, Benjamin.

