¡Hija de Jackie Guerrido tumba las redes con su belleza y su gran logro profesional! La presentadora presumió con orgullo el trabajo con el que su hija Adieny triunfa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Jackie Guerrido tenía un motivo muy importante por el que celebrar. Y así mismo lo hizo. A través de sus redes presumió el éxito de su hija Adieny, toda una artista que acaba de presentar su obra en una reconocida exposición. La artista derrochó arte, color e innovación en sus cuadros, disponibles para el público en el Mad Arts Space hasta el 22 de abril, en Miami. El proyecto se llama Phygital Cities Of The Future y acaba de salir del horno. Adieny es una de las artistas que exhibe su obra en este gran proyecto. "¡Mi hija es lo máximo!", escribió la conductora orgullosa del talento y de los logros de su hija, a quien le une una relación muy especial. Y es que, si uno no lo supiera, más que madre e hija parecen amigas, incluso hermanas. Jackie Guerrido Jackie Guerrido y su hija Adieny | Credit: IG/Jackie Guerrido Como no podía ser de otra manera, Jackie estuvo con su hija en la presentación y quedó deslumbrada con sus creaciones. Además del espíritu luchador y trabajador, hay algo más que Adieny ha heredado de su madre: su belleza. La artista publicó una imagen en sus redes con la que deslumbró y se robó todos los piropos. "Bella", "Te ves fabulosa", "Espectacular", "Hermosa", "Impactante", "Muy bonita", "Gran artista", le escribieron sus seguidores. La pintora ha recibido ese amor a comunicar de su madre, eso sí, ella lo hace de forma muy distinta. En vez de un micrófono, emplea la brocha y sus mensajes llegan en diferentes colores, formas y siluetas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adieny ha equilibrado a la perfección su vida personal con la profesional. Ama su trabajo, pero también a su familia, con quien siempre encuentra el motivo y el momento para pasar tiempo de calidad. "A veces hay que romperse para volver a construir", escribió en su reciente post en Instagram. Ella lo hace en cada obra y el resultado, salta a la vista.

