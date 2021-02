Close

Hija de Isabella Camil y Sergio Mayer debuta como actriz Antonia Mayer Camil, hija de Isabella Camil y Sergio Mayer, participará en su primer proyecto profesional ¿de qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Del matrimonio que mantienen Isabella Camil y Sergio Mayer, nacieron dos hijas, Antonia y Victoria. Ahora, la primogénita inicia una carrera como actriz y lo hace debutando en una película, tal como lo revelaron la actriz y la jovencita. "Viajamos porque Antonia tiene trabajo. Se quedó en una peli [película], ya se sabrá en su momento. Nos pidieron que no dijéramos nada", explicó Camil a los medios de comunicación. "Es una película extraordinaria. Normalmente, ella venía con sus juguetitos y me esperaba. Y ahora yo la espero", agregó. "Padrísimo [proyecto], con actores extraordinarios". Antonia Mayer Camil relató cómo logró obtener un lugar en la película y cuál fue la reacción de su padre cuando obtuvo el personaje que interpretará. "No fue tan difícil el casting, solo me tuve que aprender como dos escenas y estuvo fácil, la verdad", explicó. "[Mi padre Sergio Mayer me dijo que] 'es un trabajo muy importante para nuestra familia, por obvias razones, y que lo debería apreciar mucho que tuve esta oportunidad'", concluyó. Image zoom Credit: Sergio Mayer Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la serie de Luis Miguel, en la cual, el personaje de Isabella tuvo un lugar importante y también estará presente en la segunda temporada, que se estrena el próximo 18 de abril, la actriz aseguró que "sé mi historia, sé mis cosas. Tampoco puedo prohibir que la otra parte [Luis Miguel] cuente su versión. Me mantengo con mucha discreción de mi vida personal y lo voy a hacer siempre". Isabella Camil combina su carrera profesional con su labor como madre y está apoyando por completo a su hija mayor en su debut artístico.

