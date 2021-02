Close

Hija de Gregorio Pernía reivindica el vello corporal en las mujeres La adolescente compartió una publicación en las redes sociales en la que invita a sus seguidores a no dejarse intimidar por las normas sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Gregorio Pernía, el inolvidable 'Titi' de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, no hay nada más valioso que sus hijos. El actor colombiano es un padre presente que disfruta compartir momentos únicos en compañía de sus retoños. "Amo estar con ellos cada día, llevarles a la escuela, hacer la tarea y simplemente ver cómo van creciendo. Ser padre es una gran bendición", aseguraba años atrás en una entrevista con People en Español. Aunque es padre de 5, el intérprete de 50 años solo tiene una hija mujer, Luna del Mar Pernía, una bella adolescente de 14 años que sin duda es la princesita de su corazón. A pesar de su corta edad, la joven tiene las ideas muy claras y, contrario a otras adolescentes, no se deja intimidar por los cánones de belleza establecidos por la sociedad. Al contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Pernía compartió este lunes una publicación en Instagram en la que reivindica con una madurez digna de aplaudir el vello en el cuerpo de la mujer como parte de la belleza femenina. "Algun@s crecemos creyendo que dejarnos crecer el vello corporal no es natural, que es asqueroso o cero femenino. Hoy te deseo la confianza suficiente para que esas normas sociales no te quiten la paz", escribió la adolescente junto a la instantánea en la que con toda naturalidad muestra orgullosa el vello de sus axilas. La publicación tuvo una gran recibimiento por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudir su valentía por animarse a romper con lo que la sociedad considera que es lo correcto. "Me encanta que normalices este tipo de cosas que son naturales" o "Aplaudo tu valentía y tu amor propio", fueron algunos de los comentarios que invadieron su mensaje.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hija de Gregorio Pernía reivindica el vello corporal en las mujeres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.