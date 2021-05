Hija de Gaby Espino recibe el sacramento de la confirmación La adolescente estuvo rodeada de su bella familia en este día tan especial. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras un mes lejos de su hogar mientras filmaba una película en México, Gaby Espino regresó la semana pasada a Miami justo a tiempo para celebrar la confirmación de su hija Oriana. Siguiendo la tradición familiar, la adolescente de casi 13 años recibió el sábado el sacramento de la confirmación, integrándose de forma plena como miembro de la comunidad cristiana. Respetando todas las medidas de precaución necesarias para evitar la propagación de la COVID-19, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo y Santa diabla organizó un almuerzo familiar en su casa al término de la ceremonia religiosa para celebrar este paso importante que ha dado Oriana dentro de la fe cristiana. "Hoy le estamos celebrando la confirmación a Oriana, a mi hija. Hicimos un almuerzo familiar", compartió Gaby el pasado sábado a través de sus historias de Instagram. Gaby Espino Almuerzo confirmación Oriana | Credit: Instagram Gaby Espino Los diferentes invitados estuvieron compartiendo imágenes del evento en las redes sociales, como esta que publicó Mariano, el hermano de Gaby, en la que posa con su sobrina. Gaby Espino Credit: Instagram Mariano Espino "Creció", escribió el hermano de la actriz junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no pudo estar presente físicamente en este día tan importante debido a que reside en Venezuela, el padre de Oriana, el actor venezolano Cristóbal Lander, estuvo en constante comunicación con su hija por medio de su móvil pendiente de todo lo que sucedía. Gaby Espino Cristóbal Lander en videollamada con su hija Oriana | Credit: Instagram Cristóbal Lander "Amor de mi vida", escribió junto a una captura que compartió en sus historias de Instagram de la videollamada que hizo con su hija para felicitarla en este día tan especial.

