El emotivo mensaje de la hija de Gaby Espino a sus dos papás: Cristóbal Lander y Jencarlos Canela La adolescente de casi 15 años aprovechó el Día del Padre para agradecer públicamente a sus dos papás por todo lo que hacen por ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oriana Cristóbal Lander; hija Gaby Espino; Jencarlos Canela | Credit: Instagram (x3) Pocas personas pueden presumir de tener dos papás. Este es el caso de Oriana, la hija de Gaby Espino, quien tiene la fortuna de contar con dos papás que la aman incondicionalmente: Cristóbal Lander, su padre biológico, y Jencarlos Canela, quien llegó a su vida cuanto era apenas una niña. A pesar de que el cantante y actor de origen cubano se separó de Espino hace casi una década, ha seguido muy presente en la vida de la hoy adolescente, asumiendo el rol de padre de Oriana junto a Lander. "Mi hija es muy afortunada y tiene dos papás que la aman y la adoran. Y Jencarlos ha sido un papá maravilloso porque se convirtió realmente en un papá real de Oriana. Cristóbal por supuesto está presente, por eso digo que tiene sus dos papás", contaba Espino meses atrás en la docuserie Mi vida de Canela.TV. "Durante todos estos años, a pesar de que nosotros nos separamos cuando Nickolas tenía 2 años, él siempre ha sido un papá superpresente y siempre he contado con él y se puso su camisa de papá realmente con Oriana y tú hablas con él y son sus dos hijos, entonces eso ha sido muy bonito y viene muy de la mano con lo que yo viví, o sea con esa bonita relación a pesar de una separación". Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino Lo dicho por Gaby quedó patente este domingo con el emotivo mensaje de felicitación que dedicó Oriana a sus dos papás desde su perfil de Instagram con motivo del Día del Padre. Jencarlos Canela Jencarlos Canela y Oriana | Credit: Instagram Jencarlos Canela La adolescente quiso aprovechar esta fecha tan señalada para expresarles públicamente cuánto los ama y agradecerles por todo lo que hacen por ella. Cristóbal Lander Cristóbal Lander y Oriana | Credit: Instagram Cristóbal Lander "Feliz Día del Padre a los mejores papás del mundo", comenzó escribiendo Oriana junto a dos imágenes de su infancia en las que se le puede ver en compañía de Lander y Canela. Oriana Credit: Instagram Oriana Lander SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los amo demasiado. Gracias por todo lo que hacen por mí", agregó la adolescente. No hay duda de que Oriana es muy afortunada por tener dos papás.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje de la hija de Gaby Espino a sus dos papás: Cristóbal Lander y Jencarlos Canela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.