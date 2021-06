Hija de Edith González reaparece junto a la familia de su padre Convertida en una adolescente de casi 17 años, la primogénita de la actriz se dejó ver a dos años de la muerte de su madre en compañía de la familia de su progenitor. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buscando exponerla lo menos posible, Edith González trató siempre de mantener lejos del foco mediático a su hija Constanza. La actriz, quien perdió la vida en junio de 2019 a sus 54 años tras una larga batalla contra el cáncer, solo compartía imágenes de su primogénita a través de las redes sociales en ocasiones muy puntuales y por algún motivo especial. Una regla que también sigue el papá de Constanza, Santiago Creel, quien junto con su esposa Paulina Velasco se encarga de velar por el bienestar de la adolescente tras la partida de Edith. El político mexicano cuida tanto la privacidad de su familia que hasta ahora no había compartido en las redes sociales ninguna imagen de la joven. Este domingo, sin embargo, hizo una excepción con motivo de la celebración de las elecciones federales en México. Creel compartió una foto en la que presume como pocas veces sucede de la compañía de su esposa y sus tres hijas, entre ellas Constanza, para anunciar que ejerció su derecho al voto. "Acudí a votar en compañía de mi familia. No tengo duda que hoy será un gran día para nuestro país y para nuestra democracia. El futuro de México se decide hoy con tu participación. ¡Vamos México!", escribió el abogado junto a la instantánea familiar. Santiago Creel Santiago Creel posa con su familia | Credit: Instagram Santiago Creel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto deja ver lo grande y hermosa que está la hija de Edith a punto de cumplir 17 años, así como el vínculo tan especial que parece tener la joven con la familia de su progenitor. "¡Qué linda está Constanza!", "Hermosa familia" o "Es el retrato de su mami", fueron algunos de los comentarios que invadieron la publicación que compartió Creel en Instagram.

