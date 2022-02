"Pido amor y respeto": hija de Diego Verdaguer tras polémica con su hermana por la muerte de su padre Gimena Boccadoro, hija mayor de Verdaguer, envió un mensaje pidiendo paz y amor en un momento tan complicado como el que están atravesando tras la muerte de su padre a causa de la covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Victoria, Diego Verdaguer y Gimena Boccadoro Credit: Medios y Media/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images; Instagram Además del dolor por su pérdida, la familia del cantante Diego Verdaguer ha tenido que lidiar con la polémica que rodea a la muerte del argentino a causa de la covid-19 y que ha hecho incluso enfrentar a sus dos únicas hijas en el debate sobre si su padre estaba vacunado o no contra el coronavirus. Ahora Gimena Boccadoro, hija mayor de Verdaguer, envió un mensaje pidiendo paz y amor en un momento tan complicado como el que están atravesando. "Pido amor y respeto en estos días donde solo quiero pensar en esta sonrisa y la de mis hijos. Ahí me quedaré un rato", escribió Boccadoro en un mensaje en Instagram. "En estos momentos lo más importante es mi padre y celebrar su belleza, la música eterna que nos dejó y su alegría", dijo. "No se puede tapar el sol con un dedo", sostuvo. "Cada quien tiene derechos y ante todo libertad y el amor al arte". "Eres tan fuerte como la luz del sol, pá", sostuvo. "La alegría siempre vive en el corazón". En un primer momento, Claudia López Ibarra, representante de relaciones públicas del famoso, aseguró que este se había vacunado contra el coronavirus, que causa la covid-19. Poco después, Boccadoro la contradijo al negar que esto fuera cierto. "Mi padre no estaba vacunado, en absoluto, en fin. Yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado", aseguró. A raíz de sus declaraciones, su hermana Ana Victoria salió a confirmar las palabras de López Ibarra de que el cantante sí tenía la vacuna cuando murió. "Nuestra agente de relaciones públicas no mintió (existe un certificado de vacunación). Lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verdaguer falleció el pasado jueves 27 de enero tras complicaciones derivadas del coronavirus. "Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", comunicó la familia. Su esposa de hace 46 años, la cantante Amanda Miguel, también ha sido muy cuestionada por estos días por haber emitido varios mensajes antivacunas en el pasado.

