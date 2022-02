Hija de Diego Verdaguer asegura que no estaba vacunado contra la covid-19 Gimena Boccadoro, hija de Diego Verdaguer, asegura que su padre recientemente fallecido de covid-19 no estaba vacunado, pese a lo que habían dicho originalmente los representantes del artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Verdaguer Diego Verdaguer | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) La inesperada muerte de Diego Verdaguer a causa de la covid-19 ha entristecido sobremanera a sus fans y despertado dudas sobre si el cantante argentino estaba vacunado, luego de que su esposa Amanda Miguel se hubiera mostrado en redes poco partidaria de las vacunas. En un primer momento, los representantes de Verdaguer dijeron que sí estaba vacunado contra la enfermedad causada por el coronavirus. "Sí estaba vacunado, pero el virus lo atacó en Estados Unidos cuando estaba la variante Delta", dijo a la agencia AP la publicista del artista, Claudia López Ibarra. No obstante, ahora su hija Gimena Boccadoro negó en una entrevista en el programa mexicano de televisión Sale el sol que su padre estuviera vacunado. "Mi padre no estaba vacunado, en absoluto, en fin. Yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado", aseguró. "Mi padre es hermoso, creativo, bueno, nadie es perfecto, pero es muy bueno, y fue un padre excelente para mí, y sé que lo voy a volver a encontrar. Nos queda toda su creatividad, su música, su sonrisa incomparable, y que lo recordemos y lo vivamos y lo continuemos viviendo con mucho amor y alegría porque él siempre inspiraba alegría y nos dejaba algo bonito siempre", sostuvo. Mucha ha sido la polémica generada entorno a la muerte del cantante tras contagiarse de coronavirus. Nn medio de su dolor, se le ha recordado a Amanda Miguel comentarios pasados en redes relacionados con las vacunas, en las que cuestionaba su seguridad o su eficacia. "Quizás "la vacuna" sea el famoso Covid !!! No gracias, ni el microchip para nasaaaddddaaaa", dijo Miguel en una ocasión. El propio Verdaguer, por su parte, tenía una opinión muy particular sobre el coronavirus. "Yo tengo mis puntos de vista en relación a todo esto que aqueja a todo el mundo, son muy personales, sin la más mínima intención de molestar ni ofender a nadie, que puede estar quizá opinando lo diferente", dijo durante uno de sus conciertos de su última gira, Siempre juntos. "Yo creo que esto ha sido toda una manipulación de seres humanos malignos, porque si bien el ser humano es bueno básicamente bueno, se degrada por diferentes circunstancias de la vida, y transforma su realidad noble y buena en algo diabólico, y así aparecen científicos como conejitos de la India de repente terminan creando o manipulando circunstancias genéticas o la vida misma, y crean un virus, un enemigo que no vemos, que muta, que se transforma y que nos tiene asustados", agregó. Verdaguer falleció el pasado jueves 27 de enero. "Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", comunicó la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, muchos fans y colegas del mundo artístico han lamentado su muerte a los 70 años.

