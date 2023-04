Te contamos sobre la hija desconocida de Andrés García Si bien públicamente se sabía que el fallecido Andrés García tenía tres hijos; hubo una cuarta hija que conoció cuando ya era toda una mujer. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 4 de abril de 2023, se dio a conocer la muerte de Andrés García, quien tuvo durante los últimos meses diversos problemas de salud que lo obligaron a acudir al hospital y al final recibir cuidados en casa. Si bien se sabía públicamente que el actor era padre de tres hijos. Los mayores, Andrés y Leonardo, quienes nacieron durante su matrimonio con Sandra Vale. En 1974, el famoso contrajo segundas nupcias con Fernanda Ampudia y juntos procrearon a Andrea. Pero el famoso tuvo una cuarta hija, pese a que no la reconoció con suya, en algún momento habló al respecto. Se trata de Arena, hija de una mujer de nombre Michelle, a quien el protagonista de la película Pedro Navaja conoció cuando ella tenía 36 años, según reveló. "Arena se llama la hija, son cuatro [hijos] sanguíneos de los que puedo acordarme ahorita", mencionó García mencionó, hace un tiempo, al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Arena está en Zihuatanejo [México]. Me vengo enterando que existe cuando ya tenía 36 años, porque luego las mamás les pasan algo raro al tener un hijo de una persona famosa porque creen que uno se los va quitar", continuó. "La he visto dos o tres veces, me habla de vez en cuando". Andres Garcia Andres Garcia | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el intérprete de Rubio Barrios en la serie El Pantera, confesó que se enamoró de "manera especial" de 140 mujeres. Andrés García reconoció que "no pude estar el tiempo que debí estar con mis hijos"; lo cual, ocasionó una mala relación que a su muerte no se pudo mejorar. "Me faltó tiempo de convivir con ellos; lo cual, ni modo, fue un mal cálculo que hice. Pero en aquella época de no tener nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar", concluyó.

