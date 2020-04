La hija del fallecido Paul Walker comparte un video inédito de su padre en vida Meadow Walker mostró una grabación inédita entre padre e hija de risas y bromas con el objetivo de mandar un mensaje esperanzador en estos tiempos de crisis. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se ha convertido en una bella mujer. Meadow Walker, de 22 años, vuelve a emocionarnos al sacar a la luz su video más íntimo y personal con su padre, Paul Walker. El fallecido actor nos dejaba en el 2013 debido a un accidente de coche pero sigue muy presente en el corazón de quienes le amaron, especialmente el de su hija. La joven ha emocionado a todos con esta grabación casera que demuestra el lado más divertido y juguetón del protagonista de Fast and Furious. Lo ha hecho con un objetivo claro, mandar un mensaje de amor y esperanza al mundo en estos momentos tan duros con la llegada del coronavirus. “Nunca pensé que llegaría a compartir esto”, comienza su emotivo escrito en Instagram. Nosotros se lo agradecemos. Se trata de una inyección de energía positiva tan necesaria actualmente. Paul, sonriente y feliz, se ríe a carcajadas mientras su hija le da un fuerte susto y le grita ¡feliz cumpleaños! El actor que no se lo esperaba se echa sobre la cama y sonríe como si no hubiera un mañana. Una imagen inundada de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sentía que era el momento correcto”, dice la joven de esta publicación. “Pórtense bien. Se les quiere. Manténganse a salvo”, deseó a todos en la parte final del mensaje. La alegría de Paul, sus ojos llenos de brillo e ilusión son la fuerza tan necesaria en esta etapa de miedo e incertidumbre. Gracias Meadow por este hermosísimo presente. Advertisement

