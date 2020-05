Hija de William Levy asegura “mi papi es más lindo que el tuyo” Con un video, Kailey, la hija menor de William Levy, quiso mostrar lo orgullosa que está de su famoso padre. También quería motivar a su padre a tener una actividad juntos. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Kailey Alexandra Levy, quiso presumir la belleza de su papá. Así, la chiquilla grabó un video donde está bailando mientras el actor se encuentra detrás de ella. Cuando la descubre, el también empresario observa su baile y luego se acerca a su lado; cuando ve que la jovencita está grabando, le hace una caricia en la cabeza. “Mi papi es más lindo que el tuyo, ¡solo bromeo!”, escribió Kailey para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Te amo tanto papi, William Levy, pero la próxima vez ¡¡puedes bailar conmigo por favor!!”. RELACIONADO: William Levy y Elizabeth Gutiérrez se divierten por separado Image zoom Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos en apoyo al comentario de la hija del histrión. “Tienes toda la razón! Tu papi es más lindo que el mío. Jajaja”, comentó una seguidora. “Sin duda es el más lindo de todos”, mencionó otra fanática. “Jajajaja. Jajajaja. Es que tu papi, William Levy, si es el más lindo del mundo y para él Kailey tu siempre serás su mundo”, dijo otra cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes criticaron que el protagonista de la telenovela La tempestad que no bailara con su hija. Incluso, ya les piden hacer algo juntos. “Los queremos ver juntos haciendo tik toks”, expresó una usuaria. Image zoom William Levy “Hermoosoos. Ay sí que bailen juntos”, agregó alguien más. “Ohhh ¡qué linda! Ella solo quería bailar con su papi”, advirtió otra persona. “Amooo. William Levy ya te vemos en breve en TikTok. Papi urge una coreo [coregrafía] con tu princesa”, pidió una fanática. Habrá que esperar para saber si William Levy se anima a realizar algún baile con Kailey. Quizá hasta su madre, Elizabeth Gutiérrez se una para hacer algo en familia.

