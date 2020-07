La hija adolescente de la presentadora Verónica Bastos impacta bailando con su mamá. Mira el video. La presentadora Verónica Bastos compartió un video bailando en la playa con su hija adolescente y sus amigas. Mira cómo ha crecido la jovencita, que ya tiene 13 años. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora Verónica Bastos mostró su orgullo como mamá al publicar un video bailando con su hija adolescente y sus amigas en la playa. La periodista mexicana compartió en Instagram el amoroso mensaje para celebrar el cumpleaños de su hija: "¡Porque la vida es mejor bailando! Mi niña del 07/07/07 hoy cumple 13 años. Se hace grande y yo disfruto todo contigo. Porque a eso te trajimos al mundo papá y yo, para que seas muy feliz. Te ama tu mamá. Happy Birthday Amanda." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora se ve bailando con su hija y sus amigas en traje de baño en una playa, todas muy divertidas. También compartió una foto con su hija frente al mar y varias imágenes de cuando Amanda era una bebé. En una de ellas, vemos a la niña en un set de televisión con su mamá. Image zoom Instagram Bastos también compartió un video grabando un baile para TikTok con su hija. "¡Ok, contigo sí hago uno! Amanda y Mamá. ¡Mi primer y último Tik Tok!", escribió junto al video. Sin duda la moderna mamá sabe qué hacer para complacer a la adolescente y las dos se divierten como niñas juntas.

