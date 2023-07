Hija de Robert De Niro revela causa de muerte de su hijo Leandro De Niro Rodríguez Al responder a un comentario en Instagram la también actriz explicó lo que ocasionó la joven del adolescente: "Mi hijo se ha ido para siempre". Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere Leandro De Niro nieto de Robert De Niro Credit: IG/Drena De Niro Drena De Niro, la hija del mundialmente reconocido actor Robert De Niro, ha revelado la causa de muerte de su hijo, Leandro De Niro Rodríguez, fallecido a los 19 años. Al responder a un comentario en Instagram la también actriz explicó lo que ocasionó la joven de adolescente: "Mi hijo se ha ido para siempre", exclamó. "Alguien le vendió pastillas adulteradas con (el potente opioide sintético) fentanilo que ellos sabían que estaban adulteradas y aún así se las vendieron. Así que para todas esas personas que siguen jod---do por ahí vendiendo y comprando esta m--rda quiero decirles: Mi hijo se ha ido para siempre", exclamó la destrozada madre en el comentario de Instagram. En un post colgado hoy jueves De Niro compartió una foto de su hijo siendo pequeño. "Mi querido te celebramos hoy y siempre. Gracias a todos por las plegarias de ayuda y la energía cariñosa que nos está ayudando a salir adelante en este momento devastador". Leandro De Niro Rodríguez Credit: IG/Drena De Niro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leandro De Niro también era hijo del adolescente era hijo del actor Carlos "Mare" Rodríguez. Su madre compartió la noticia de su fallecimiento el pasado 3 de julio. "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que las palabras [desde] el momento en que te sentí dentro de mi vientre, expresó la actriz de 51 años en su emotivo mensaje. "Tú has sido mi alegría mi corazón y todo lo que era real y puro en mi vida. Quisiera estar contigo ahora mismo", prosiguió adolorida. "No sé cómo vivir sin ti pero intentaré seguir adelante y seguir esparciendo el amor y la luz que tú me hiciste sentir al hacerme tu mamá. Tú fuiste amado profundamente y estimado y espero que tan solo el amor te pudiera haber salvado". "Lo siento tanto, bebé", finalizó la hija de De Niro, sin ofrecer más explicaciones sobre el motivo del fallecimiento. "Descansa en paz y [en el] paraíso eterno mi adorado niño".

