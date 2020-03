Hija de Niurka Marcos sufrió una grave caída que le dejó moretones ¿Qué pasó? Romina Marcos, la hija de la actriz cubana Niurka Marcos, sufrió una grave caída. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Romina Marcos, la hija de la actriz cubana Niurka Marcos, sufrió una aparatosa caída. El Gordo y la Flaca (Univision) compartió un video donde se ven los moretones que tiene Romina en las rodillas y codos. “Tremenda caída se dio @romimarcos, la hija de @niurka.oficial, en su moto. Por suerte no pasó a mayores,” dice el mensaje en la cuenta de Instagram del programa. En el video, la joven muestra sus heridas y asegura: “pero estamos bien”. En su Instagram Stories, Romina publicó un mensaje a sus seguidores asegurándoles que está bien después de la caída. “Estoy bien, gracias por preocuparse. Sufrí una caída en una motoneta y sí me di unos buenos golpes”, reveló en un video, añadiendo que ya le habían hecho radiografías y estaba en buen estado de salud, esperando solo que sane su piel de los rasguños. También publicó varios videos recientes del estreno de la obra Los pájaros negros del adiós donde ella actúa. “Llegando a casa después del estreno, feliz, cansada, agradecida, despeinada. Gracias mami por mis flores”, escribió junto a un retrato de ella con un hermoso ramo floral. También compartió un video cenando en un restaurante con Niurka Marcos y su hermano, el también actor Emilio Osorio, quien la felicitaba por su desempeño en la obra teatral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven quiere seguir los pasos de su famosa mamá. En su canal de YouTube, Romi Marcos, tiene más 400 mil suscriptores y ahí comparte videos de sus divertidas ocurrencias. Romi siempre ha sido muy cercana con Niurka y su hermano Emilio, quienes están pendientes de ella tras el accidente. Le deseamos una pronta recuperación. Advertisement

