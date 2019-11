Hija de Niurka Marcos rebaja 11 kilos: "Ahora que vi el cambio estoy contenta"

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, presumió a su novio y aseguró estar muy enamorada; incluso su galán ya tiene la aprobación de la vedette cubana.

“Acompañada de este hombre hermoso que ya lo estoy presentando al mundo, para que vean que ahí andamos muy enamorados”, indicó la joven en entrevista con MezcalTV. “[Mi mamá] lo ama más que a mí, lo ama, se caen súper bien. Es actor [y] lo conocí por amigos actores de teatro, hacemos los dos mucho teatro”.

La joven actriz perdió varios kilos con ayuda de una clínica y aunque en el pasado se mostraba contenta con su cuerpo y su peso, ahora que su físico ha cambiado afirmó sentirse mejor que nunca.

“No sé si hay un por qué, simplemente me llegó un día la oportunidad de estar en un lugar que se llama Vime, que me ayudó muchísimo y es el que ha hecho que yo haya bajado 11 kilos, nunca había bajado tanto”, dijo. “Yo siempre había estado como muy segura de mí, pero ahora que ya vi el cambio sí me di cuenta, estoy súper contenta, y pues todavía me faltan 6 kilitos más”.

Romina confesó que esta pérdida de peso le ha dado más seguridad al momento de pisar un escenario.

“Yo siempre he sido una niña, una mujer muy segura, pero creo que me empodera más y me da más seguridad sobre todo en cuanto a trabajo, teatro, actuación, me siento más segura en ese ámbito también”, contó. “[Mi novio] se la pasa diciéndome ‘te ves todo el tiempo en el espejo’ y yo ‘¡claro, me estoy reconociendo!’. Estoy reconociendo este nuevo cuerpo, estoy viendo mis brazos como están más flaquitos”.