¡Hija de Niurka Marcos comparte reveladora foto para presumir nueva cirugía estética! Romi Marcos reveló que hace un mes pasó por el quirófano y éste es el resultado de su operación. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace cinco años, Romina Marcos se sometió a una operación de aumento de senos que resultó en catástrofe por una negligencia médica, según aseguró recientemente su mamá, la famosa Niurka, en el programa de televisión mexicano De primera mano: "Le pusieron una prótesis arriba del músculo y otra prótesis debajo. Y esto lo sé por el experto, que es el médico que le atendió. Eso le generó molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarres de músculos. Y, lamentablemente, mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia". Hoy, su hija presumió feliz con una reveladora foto que la tortura había llegado a su fin: "Hace un mes me quité los implantes. Hace un mes tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Definitivamente, no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque sí tenía). Hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada", aseguró. En la foto puede apreciarse la cara de satisfacción de la joven tras su recuperación, que además deja ver sus variados tatuajes en su torso desnudo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos aseguró sentirse culpable por no haber estado presente en la primera cirugía, "angustiadísima y con muchísimo cargo de conciencia", confesó entonces. Hoy, la actriz compartió feliz en sus historias el gran avance de su hija.

