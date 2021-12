La hija de Myrka Dellanos impactante en bikini y JLO y Ben Affleck con sus hijos en L.A., ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ben affleck jennifer lopez hija myrka dellanos Credit: The Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck llevan a sus hijos al cine; Alexa, la hija de Myrka Dellanos , deslumbrante en Miami, ¡y más fotos de los famosos! Empezar galería Domingueros Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya con vistas a las Navidades y luego de algunos días separados Ben Affleck y Jennifer López volvieron a reunirse en Los Ángeles para llevar a sus hijitos al cine. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Camaradería Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Mega/The Grosby Group ¡Y miren nada más si hubo diversión! Así vimos a Emme Muñíz (izq., ¡y con el pelo súper rizado!), con Samuel, el hijo de 15 años de Ben Affleck y detrás vemos a su hija Seraphina (izq.,) y el hijo de Jlo Max. 2 de 11 Ver Todo Parando el tráfico Alexa Dellanos Credit: Splash News/The Grosby Group En las playas del hotel Setai en Mami Beach captamos a Alexa, la hija de Myrka Dellanos, ¡impactantemente bella! 3 de 11 Ver Todo Anuncio Al natural Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group La que apareció también muy sencilla y aparentemente sin gota de maquillaje fue la mexicana Eiza González a quien captamos saliendo de un hotel en la ciudad de Nueva York. 4 de 11 Ver Todo ¡Fuera pelo! eduardo verastegui se rapa en el teleton Credit: Mezcalent El que ha conmovido es el actor Eduardo Verástegui quien se rapó en pleno escenario del Teletón en México para mostrar su solidaridad con los niños enfermos de cáncer. 5 de 11 Ver Todo Puro gusto michelle renaud en el teleton Credit: Mezcalent Michelle Renaud y Claudia Lizaldi (der.,) también participaron en el Teletón mexicano que recaudó millones para los niños con discapacidad, cáncer y autismo, ¡y así las vimos abrazando a una de las pequeñinas invitada al evento! 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christian Nodal Credit: Gamma Group/The Grosby Group 7 de 11 Ver Todo Camila Morrone Credit: The Image Direct/The Grosby Group 8 de 11 Ver Todo ¡Saludos! Guillermo del Toro Credit: Splash News/The Grosby Group El mexicano Guillermo del Toro apareció por las calles de Manhattan y de inmediato fue asediado por los fans en busca de un autógrafo. El cineasta está estrenando la cinta Nightmare Alley con Bradley Cooper y Cate Blanchett. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Conejita Cardi B Credit: Mega/The Grosby Group La que no cabe de felicidad es Cardi B quien apareció radiante en Casa Tua, Miami, donde se ofreció una fiesta en su honor para celebrar que su flamante rol como primera directora creativa de la revista para caballeros Playboy. 10 de 11 Ver Todo ¿Cardi B? Anitta Credit: Media Punch/The Grosby Group ¡No! Se trata de la cantante urbana nacida en Brasil Anitta, ¿a que no se parecen? 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

