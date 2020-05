Hija de Michelle Obama llora al escuchar el discurso de su madre Malia y su hermana Sasha Obama hablan por primera vez sobre lo orgullosas que se sienten de su mamá, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Malia y Sasha Obama ya no son las niñas que el mundo conoció cuando llegaron a la Casa Blanca en el 2009. Hoy en día las hijas del ex presidente Barack Obama son unas jóvenes universitarias que reconocen el importante rol que sus progenitores jugaron en la historia de Estados Unidos. En Becoming, el documental de Netflix que aborda el trabajo de la ex primera dama Michelle Obama, y que va de la mano de un libro del mismo nombre, Malia y Sasha muestran el orgullo y la emoción que sienten por los logros de su madre, quien continúa su labor que comenzó en Washington D.C. a favor de la juventud estadounidense. En una escena del documental, Malia visita a su madre tras bastidores en una de las múltiples presentaciones de su libro y le confiesa que se emocionó hasta las lágrimas al verla recibir una ovación de la multitud reunida. “Lloré de nuevo”, le dice Malia a su madre. “Esto demuestra de alguna manera como que, bien, esos ocho años [como primera dama] no fueron en vano. ¿Sabes? Ver esa gran multitud allá afuera y el discurso que diste… la gente está aquí porque realmente cree en la esperanza y la esperanza en otras personas”. El documental que se estrenó el pasado miércoles sigue la travesía de la ex primera dama durante su gira por el país para presentar su ahora best seller y para reunirse con jóvenes y adolescentes en su esfuerzo por empoderarlas y animarlas a sobresalir. Sasha y Malia ofrecen una breve entrevista — que fue grabada en el 2018 — donde alaban el activismo de su madre luego de abandonar la Casa Blanca. “Estoy emocionada de que se sienta orgullosa de lo que ha hecho, porque creo que lo más importante para un ser humano es sentirse orgulloso de sí mismo”, dice Sasha en su intervención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Malia se muestra más que emocionada por el futuro que le depara a su mamá. “Ya no enfrentar el mismo escrutinio [dentro de la Casa Blanca], lograr que eso salga de tu cabeza, creó mucho más espacio [para otras cosas]”, dijo. Image zoom Mark Wilson/Getty Images La entrevista es una de las pocas apariciones de las hermanas Obama frente a los micrófonos. Aunque sí posaron para las cámaras mientras su padre lideraba al país, sólo han concedido una entrevista previa al documental. Actualmente, Malia está a punto de graduarse de la Universidad de Harvad, mientras Sasha cursa su primer año en la Universidad de Michigan.

Close Share options

Close View image Hija de Michelle Obama llora al escuchar el discurso de su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.