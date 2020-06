La hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se lanzará como cantante Lupita Rivera sube como la espuma siguiendo los pasos de su mamá Mayeli Rivera como empresaria con su propia línea de maquillaje, al tiempo que ya está lista para explorar la herencia musical de su papá Lupillo Rivera. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como su madre, la hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera continúa forjándose un nombre en el mundo del maquillaje. Con su más reciente colección Born to Shine, Lupita Rivera quiere enviar un mensaje positivo a la nueva generación para ayudar a levantar su autoestima con el fin de combatir el bullying. “Lo que más me gusta de [tener] mi propio negocio es que puedo expresar un mensaje en cada colección que saque, ya que cada colección lleva una parte de mi corazón”, dijo a People en Español. “Estoy viviendo una etapa muy difícil de ser un teenager, muchos [chicos] de nuestra edad se les baja el autoestima. Muchas muchachas se ven en el espejo y dicen: ¡Omg, ¿qué me pasa? ¿por qué estoy fea?! Cuando estamos creciendo, te ves al espejo y ves que tu rostro y tu cuerpo están cambiando y no son lo que pensamos. Born to shine es la colección donde queremos recordarte que naciste para brillar, que naciste hermosa, que no importa como te veas, lo [que te propongas] lo puedes lograr”. Image zoom Carlos Medel La joven de 15 años admite que haberse convertido en una figura pública y empresaria a su edad viene con una gran responsabilidad de propagar un mensaje positivo. “Si pienso que tengo una enorme responsabilidad”, dijo. “Le doy gracias a Dios que tengo a mi mamá para guiarme y ayudarme en este proceso, y ella hace la mitad de mi trabajo”. Ahora que empezó su educación en una escuela pública tras estudiar en institutos privados toda su vida, Lupita ha aprendido lo difícil que es la vida para muchas de sus compañeras, que a temprana edad tienen que salir a luchar por su familia, todo lo contrario a lo que ella había vivido. “Me doy cuenta de que hay muchas niñas que tienen muchas responsabilidades, algunas son mamás, algunas ayudan a cuidar [a sus hermanos], algunas tienen que cuidar a sus papás y eso no se compara [a mi vida con] lo que chicos de mi edad están haciendo en una escuela pública”, explicó. “He aprendido que muchas niñas latinas de mi edad tienen, y han tenido enormes responsabilidades, están trabajando y me han inspirado a trabajar más duro y a ser agradecida por las cosas que mi familia hace por mí”. Image zoom Carlos Medel Lupita reveló que tanto ella, como su hermano Lrey no han estado exentos de sufrir de bullying, pero aseguró que tiene una poderosa arma para combatirlo. “Para mi hermano ha sido muy difícil, a mí no me afectó tanto, yo lo estoy superando poco a poco, pero a él le ha afectado un poco más, es algo en lo que los dos estamos trabajando y le estoy ayudando y estamos haciendo que lo negativo lo hagamos algo positivo”, comentó. “He entendido, ya que tengo mi negocio, que siempre que alguien tenga éxito van a venir cosas malas detrás de ellos, es algo que ya entendí y que ya sé cómo superar. [Para] combatir el bullying es simplemente bloquear tu mente de cosas negativas, acercarte más a lo positivo, pensar en el gran regalo que te ha dado Dios en tu vida y dejar todo lo negativo y la gente negativa atrás y síguete moviendo para adelante”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hez & Co. Photography Y eso es precisamente su enfoque. La joven ya está pensando en su próxima colección con la que dará mucho de qué hablar, ya que va a mostrar el talento que heredó de su padre al lanzarse como cantante. “Aparte de empresaria, me gustaría ser cantante y tal vez actriz, ya que he estudiado la actuación desde muy chiquita. Soy una persona que le encanta la música y estoy feliz de que voy a poder juntar el maquillaje y la música. Mi mamá me ayudó y guió, porque tengo un proyecto muy bonito”, dijo sin ahondar en detalles. “Estoy muy emocionada de unir mi maquillaje y mi música. Es un proyecto que mi mamá me ayudó a convertirlo en realidad. Es algo con lo que cualquier niña se puede relacionar, cualquier persona, es algo maravilloso que espero a todos les encante”. Pero para verlo realizado habrá que esperar hasta julio, ya que asegura que, como cualquier perfeccionista, se está tomando el tiempo necesario para dejarlo completamente a su gusto. “Soy una persona que le gusta tomarse su tiempo, hacer las cosas cuando mi alma me lo diga”, concluyó.

