Hija de Marlene Favela recibe auto de lujo como regalo de Reyes Bella, la hijita de Marlene Favela, ahora está de estreno con un auto deportivo hecho a la medida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toda una princesa es la pequeña Bella Seely, la hijita de Marlene Favela. Y, justamente, para que pueda viajar con toda comodidad los Reyes Magos le trajeron regalo un auto a su medida de la marca Mercedes Benz. “¡Uffffff qué día! Parece que este 2021 será de muchas emociones”, escribió Favela en la cuenta de Instagram de Bella. RELACIONADO: Marlene Favela sufre tremendo susto por incendio en su casa Image zoom Credit: IG Marlene Favela Como era de esperarse, la nena no pudo esperar para dar un paseo por las calles de la Ciudad de México; por supuesto acompañada de su famosa madre. “¡La última de hoy! Explorando de nuevo el mundo a través de tus ojos”, agregó la actriz en su cuenta de Instagram. Image zoom La protagonista de la telenovela Pasión y poder acompañó los mensajes con divertidas fotos de la chiquilla disfrutando de un recorrido en donde aprovechó para cargar gasolina y detenerse para que un policía de tránsito checara que sus papeles en regla. Los fanáticos de madre e hija de inmediato reaccionaron ante esta nueva experiencia de Bella con lindos mensajes para ambas. Image zoom “¡Dios mío! ¡Qué ternura y qué belleza! Aww ame su ‘rol’ (paseo) por la ciudad y hasta para poner gasolina y todo, y supongo que al final la iban a multar por exceso de hermosura”, escribió una usuaria. “Me encantaron esas fotos. Bella ten cuidado por los policías de tránsito, jeje”, dijo otra seguidora. Image zoom Credit: Marlene Favela Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Qué belleza! Toda una conductora responsable”, expresó una internauta. “Que fotos tan hermosas e ingeniosas le tomas a Bella. Eres una madre maravillosa Marlene”, agregó alguien más. Los halagos dedicados a Bella tampoco se hicieron esperar y “hermosa”, “preciosa”, “belleza”, “princesa”, “ternura” fueron una constante. Marlene Favela tampoco pudo ocultar lo feliz y orgullosa que está de su pequeña.

