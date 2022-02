El adorable video de la hija de Marlene Favela a su papá por su cumpleaños El ex de Marlene Favela cumplió años y en el perfil de su hija con la actriz compartieron un tierno video que el australiano agradeció mucho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Marlene Favela y su expareja George Seely pusieron fin a su relación hace ya casi dos años, lo cierto es que mantienen estrechos vínculos que hacen que la pequeña Bella crezca en armonía y rodeada del amor de sus padres. Ahora que Seely cumplió años, desde el perfil de la pequeña se compartió un tierno video que el australiano agradeció mucho. "Feliz cumpleaños, papá. Te amo", dice la grabación, que evidentemente fue hecha por Favela, lo cual demuestra lo bien que se lleva la expareja. En el video, Seely aparece con su pequeña casi acabada de nacer en brazos, mientras la llena de cariños. Los seguidores de la actriz reaccionaron de inmediato ante las emotivas imágenes, y celebraron la relación que mantienen sus padres. "Felicito a su mami por la madurez y qué belleza que Dios la ilumine siempre!"; "esa es una mamá de 10👏👏👏"; "feliz cumpleaños para tu papi🎂🎉 porque gracias a él y a tu mami tu eres un milagro de vida hermosa Bella y me encanta ver cómo creces día a día😍"; "Woww Marlene yo te felicito a ti eres una excelente mujer y madre tienes un mega corazón Dios te bendiga❤️🙌", le dijeron. A pesar de la separación y de que el padre de la pequeña de 2 años vive en Australia, Favela siempre ha asegurado que este se mantiene bastante cerca de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Bella] no tiene ausencia, mi hija es tan afortunada que todo lo que ella necesita lo tiene, a lo mejor las personas no viven en el mismo país pero eso no significa que no haya la cercanía, el amor, no siente esas ausencias", dijo en una ocasión la actriz de La desalmada.

