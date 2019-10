Hija de Mariana Levy revela el mejor consejo que recibió de su madre María Levy comparte una de las enseñanzas más importantes que le dejó su madre. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Acompañada de su papá Ariel López Padilla, María escogió a Un nuevo día (Telemundo) para romper el silencio después de catorce años de la muerte de su mamá Mariana Levy. Y después de su intervención en el matutino, la joven de 23 años compartió con MezcalTV lo mejor de esta emotiva experiencia y una de las enseñanzas más importantes que le dejó su madre. “Cuando pasaron el video de imágenes de mi mamá, que al final hubo un video clip, que mi mamá decía ‘bueno, yo lo único que espero y quiero es que María sea feliz’, me hizo muy feliz, eso fue lo favorito de todo mi año”, dijo María. Image zoom Mezcalent Cuando Mariana Levy falleció de un ataque al corazón, por el temor a ser asaltada por un hombre armado que caminaba cerca de su vehículo, María tan solo tenía 9 años y entre todos sus recuerdos y las enseñanzas que le dejó, recuerda una de las más preciadas para ella. Image zoom Instagram “Me enseñó a pensar. Me acuerdo que cuando era chiquita, cuando me portaba mal en vez de ‘¡María estás castigada!’, me decía: ‘María, vete a tu cuarto a pensar, piensa qué es lo que hiciste mal, y cuando sepas qué hiciste mal puedes salir de tu cuarto y me dices qué hiciste mal’, y ya, hablamos”, recordó. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Entonces me enseñó a pensar, cuando acierto o cuando tengo algún error me siento a pensar en qué hice, entonces yo creo que es de lo más preciado y valioso que me dejó”, agregó. Advertisement EDIT POST

