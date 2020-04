Hija menor de Mariana Levy dedica mensaje a su madre en el que hubiera sido su 54 cumpleaños Cuando se cumplen quince años de su muerte, Paula ha recordado a la actriz con estas emotivas palabras y una hermosa fotografía juntas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que fue ayer cuando nos enteramos de la triste partida de Mariana Levy, una de las actrices más bellas y talentosas. De eso hace nada menos que quince años, pero su recuerdo, su sonrisa y su alegría siguen vivas en todos los que le quisieron, especialmente en su hija menor Paula. La joven ha querido dedicar un emotivo mensaje a su progenitora en una preciosa felicitación de cumpleaños. El pasado 22 de abril, la protagonista de La pícara soñadora hubiera cumplido 54 años, así que era un momento muy especial que su hija quiso aprovechar para recordarla. "Feliz cumpleaños donde sea que estés. ¡Qué orgullo ser tu hija!", escribió en una de sus historias de Instagram junto a esta imagen de Paula siendo apenas una recién nacida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entonces niña se ha convertido en toda una mujer que comparte un gran parecido con su mamá. En enero la hija de Mariana y José María Fernández cumplió sus 18 primaveras y con eso de la mayoría de edad se ha ido a vivir con su hermana mayor, María, hija de Ariel López Padilla, y su mejor cómplice y amiga. Ahora estudia en la universidad y es toda una estrella en esto de las redes, en las que ya acumula casi cien mil seguidores. A juzgar por sus imágenes tiene dotes de modelo así que no le quitemos ojo porque podría darnos muchas sorpresas. Con esos genes no nos extrañaría nada. Advertisement

