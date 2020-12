Close

Hija menor de Mariana Levy causa preocupación por las fuertes declaraciones sobre su vida y su familia La joven Paulina Levy generó un gran revuelo durante una transmisión en vivo en la que aseguró que su abuela Talina Fernández la había echado a la calle. "Soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 18 años, la hija menor de la inolvidable Mariana Levy y José María Fernández 'El Pirru' ha vuelto a causar un gran revuelo en las redes. Esta vez no por su impactante belleza, sino por una transmisión en directo por Instagram y en un estado para muchos preocupante. A altas horas de la madrugada y, según ella, víctima del insomnio, compartió una información personal muy delicada sobre ella y su familia que hizo saltar todas las alarmas. Entre otras cosas aseguró que su abuela, Talina Fernández, la echó de su casa y que en estos momentos era un persona sin techo que práticamente dormía donde la dejaban. "Mi abuela está en su casa, de la cual me corrió", explicó con una voz y un comportamiento que también preocuparon a sus seguidores. "No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué", siguió explicando la joven. Paula, que no paraba de leer los comentarios de sus seguidores y contestar a sus preguntas, fue cuestionada por uno de ellos sobre si fumaba marihuana. "Ojalá tuviera yo un porro para dormir", les contestó. A las sugerencias de los internautas de que se vaya a vivir con Ana Bárbara también tenía una respuesta clara y directa. "Pues díganle que me invite, es más, todos los que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar 'invita a Paula a vivir a tu casa'", añadió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La joven, que guarda un gran parecido con su mamá, tenía los ojos hinchados y ella misma se encargó de decir que había sido de tanto llorar. "Pasen tips para desinflamar mis ojos porque lloré hasta que mis ojos quedaron hinchados. Y si de paso me quieren dar tips de cómo vivir esta vida con éxito, se acepta todo", prosiguió. Unas imágenes desoladoras que demuestran que la joven no pasa por su mejor momento necesita más que nunca del amor y afecto de los suyos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hija menor de Mariana Levy causa preocupación por las fuertes declaraciones sobre su vida y su familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.