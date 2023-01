Lourdes León, hija de Madonna, saca su lado más sexy y aparece semidesnuda durante sus vacaciones caribeñas La hija mayor de la cantante y actriz y el entrenador cubanoamericano Carlos León posa con atrevido vestido desgarrado al frente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija mayor de Madonna, Lourdes León, tomó el año pasado la importante decisión de seguir los pasos de su famosa madre para hacer su debut musical con el álbum Go, en Noviembre. Después de lanzar su primer sencillo, titulado "Lock & Key", la también hija del entrenador cubaonoamericano Carlos León se ha dedicado a promover su ópera prima. Lógicamente la joven de 26 años también ha dedicado tiempo al descanso y este fin de semana ha estremecido a la red al publicar una serie de instantáneas de sus vacaciones caribeñas donde aparece semidesnuda con un vestido desgarrado al frente que deja muy poco a la imaginación. "I love Palm Heights", es lo único que exclama la intérprete y modelo quien aparece al lado de su amiga y colaboradora musical Eatheater. El mensaje hace referencia al sitio desde donde se tomaron las fotos: el lujoso resort Palm Heights, en las islas Caymán. El traje desgarrado de Lourdes León, que apenas cubre su fisonomía al frente: Lourdes Leon Caribbean Vacation Credit: Instagram/Lourdes Leon La artista Alexandra Drewchin (alias Eatheater), colaboradora de Lourdes, aparece a su lado en ambas fotos, también usando un traje semitransparente y con un agujero en el vientre. Lourdes León Credit: IG/Lourdes León Lourdes León lanzó su sencillo "Lock & Key" el pasado mes de septiembre: SUSCRÍBETE A NUESRO BOLETÍN Las fotos surgen a solo días de que Madonna anunciara su gira mundial The Celebration Tour, donde se espera que la actriz y cantante de 64 años interprete sus más grandes éxitos. "Siempre pensé que 'nunca, nunca, nunca' [seguiría los pasos de mi madre]", ha dicho León respecto a su debut como cantante. La joven asegura que fue su amiga Eatheater quien finalmente la convenció para meterse al estudio de grabación. La versión ha sido secundada por la mismísima Madonna quien en entrevista con la revista Vanity Fair ha afirmado que ella "nunca" ha alentado a su primogénita a hacer música, o a su segundo hijo, Rocco, a ser pintor. "Siempre los he expuesto al arte. Estoy feliz de cómo son ellos ahora. Y estoy orgullosa de su trabajo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lourdes León, hija de Madonna, saca su lado más sexy y aparece semidesnuda durante sus vacaciones caribeñas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.