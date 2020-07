Hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se niega a celebrar el 4 de julio. "Tierra de la libertad, no tanto" Lupita Rivera escribió un mensaje tajante en sus redes donde da los detalles por los que no siente que se deba festejar tal fecha. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todavía es una joven adolescente que apenas empieza a vivir, pero Lupita Rivera tiene las ideas muy claras a sus casi 16 años. Con motivo de la celebración del 4 de julio, la joven compartió un profundo mensaje donde dio explicaciones de su oposición a festejarlo. Los últimos acontecimientos en Estados Unidos sumado a la dura situación que viven muchos inmigrantes en busca de una vida mejor le han empujado a hacer una reflexión al respecto. "Como mexicanoamericana, hoy no celebraré el 4 de julio. Tierra de la libertad, no tanto. Niños y familias enjaulados, ¿de verdad? Los niños no son animales, ni criminales para estar encerrados en jaulas peor que los perros", arrancó su rotundo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso continuó expresando su sentir sin miedo a las represalias. "América debería ser la tierra de los libres no la tierra de la injusticia", prosiguió. Además hizo mención a la muerte de Vanessa Guillén, la soldado americana que fue encontrada asesinada. La joven empresaria que hace poco lanzó su propia línea de productos de maquilla tiene personalidad. Lo ha demostrado haciendo pública su opinión independientemente de quienes sean sus padres. Como dice el lema de sus productos nacemos para brillar así que no puede aceptar que ningún ser humano sea pisoteado y mucho menos por su lugar de origen. Sus padres se han mantenido al margen de su hija a la que respetan y han dado el espacio para ser ella misma. Lupita sabe lo que quiere a tan corta edad y también se prepara para lanzarse como cantante. Sin duda una mujercita con las ideas claras que promete darnos grandes sorpresas.

