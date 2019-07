Hija de Lupillo Rivera convive con sus tíos por primera vez en una de sus dos fiestas de quince años

Mayeli Alonso siempre ha sido una mamá comprometida con el cuidado y bienestar de los dos hijos que tuvo con su ex, el cantante Lupillo Rivera, y desde su separación el año pasado, la empresaria ha buscado proteger el estado emocional de sus pequeños, aunque siempre hablándoles con la verdad.

Pero lo que nunca se imaginó es que su primogénita Lupita, a quien cariñosamente llaman Karizma, creyera que por ser hija de papás divorciados sus sueños de adolescente cambiarían.

A través del reality digital “Karizma’s Quince”, Alonso se sorprendió al enterarse del verdadero sentimiento de su hija ante la separación de sus padres. Según la chica, ella se hizo la idea de que debido al divorcio no tendría una fiesta para celebrar sus quince años.

“Hace un año pasé por algo que ningún niño quisiera pasar en la vida, ni pensarlo. Mis padres se divorciaron. Cuando te enteras sientes como si el mundo se te cae encima. Yo sentí que no iba a tener una Quinceañera y metí eso en mi cabeza”, expresó la joven ante las cámaras.

Pero la adolescente no tuvo una, sino dos grandiosas fiestas que reunieron a ambas familias, aunque por separado.

Al escuchar las declaraciones, Alonso no pudo más que sentirse triste por los sentimientos de su hija, pero ahora se siente orgullosa de haber podido realizar la soñada fiesta de su pequeña.

“La verdad yo no sabía que ella creía que no le íbamos a hacer fiesta por habernos divorciado. Cuando me di cuenta me [puse] triste porque ella no tiene porqué pagar o [tener] sentimientos que no son de ella. Creo que lo mejor que pudimos haber hecho es hacerle una fiesta él [Lupillo] y una fiesta yo, y que la niña sienta que siempre la hemos querido [aunque] obviamente no ocupa una fiesta para sentirse querida”, dijo Alonso a PEOPLE EN ESPAÑOL. A continuación más de su entrevista.

¿Cómo fue la preparación de la fiesta?

“Fue algo muy inesperado que fuera tanto rollo. Pensé que iba a ser algo más sencillo, pero me di cuenta que es mucha preparación, muchos detalles. Ha sido una aventura muy padre que he compartido con ella. Estamos muy contentas”.

¿Cómo fue verla vestida de princesa como ella lo deseaba?

“Lupita siempre ha sido una niña muy tipo princesa; siempre ha sido muy femenina, le han gustado mucho los tacones. Desde niña trae vestidos de princesas. En la casa de su papá tiene todos sus vestidos de princesa guardados. Desde que empezó a caminar hasta los 13 años, ella jugó con muñecas y creo que eso ha sido parte importante que su papá y yo hemos contribuido para que la inocencia de la niña así se vaya quedando hasta que ella obviamente ya tenga la edad de vestirse como ella quiera”.

Te sorprendió enterarte de lo que sentía ante tu divorcio, ¿Cómo crees que le ha afectado la separación?

“A mi hija creo que el divorcio le ha afectado de una manera como a todos los niños, pero he tenido mucho cuidado; he cuidado mucho lo que la niña ve, lo que escucha. En mi casa al menos se respeta mucho el nombre de su papá, de su familia, pero creo que yo he tratado de que el divorcio sea menos pesado para ella. Como siempre le digo que los problemas de adultos no tienen mucho que ver con ella. Obviamente a ella le ha ayudado mucho el saber que su papá la quiere mucho, que yo la quiero mucho, entonces [el que Lupillo le hiciera fiesta] fue algo muy bonito y obviamente se siente más querida porque está más cerca de su familia, de su papá y eso es algo muy bonito. Creo que poco a poco va a ir superando lo del divorcio”.

¿Es difícil ser mamá de una teenager?

“Ser mamá de una teenager hasta ahorita me he dado cuenta que es una tarea muy difícil. Obviamente soy una mamá que está actualizada; ahora me imagino mis papás, cómo batallaron conmigo, con mis hermanas. Es muy difícil ser mamá de una teenager, porque tienes la obligación de entenderlos y muchas veces ha sido difícil [hacerlo] por la edad y los tiempos, pero nada imposible”.

¿Cuál es la enseñanza más grande que le das a tu hija?

“La enseñanza que le he dado a la niña en estos últimos años es que se valore, que se quiera, que no permita que nadie abuse de ella en ningún aspecto y que más que nada nunca tenga miedo de ser quien es y decir lo que siente. Creo que es el consejo más grande que le puedo dar a mi hija. Siempre darle un buen ejemplo hasta donde yo pueda de mi vida, creo que es lo más importante”.

¿Cómo te sentiste al enterarte que Lupillo también le celebró su cumpleaños?

“Me dio mucha alegría ver que su papá tuvo ese detalle. No me sorprendí de Lupe porque Lupe siempre ha sido muy detallista con sus hijos, con Lupita y Lrey siempre ha sido muy detallista con ellos. Me gustó mucho y la verdad me dio mucho [emoción] ver que hicieron eso por la niña. Se me hizo un acto muy bonito, algo muy padre y lo disfruté mucho por las redes, así como lo disfrutó mucha gente yo también lo disfruté mucho. Y más que ellos [la familia de Lupillo] nunca han estado en los cumpleaños de la niña por toda su vida; la única que ha ido siempre es su abuela Doña Rosa y su abuelo Don Pedro, pero de ahí en fuera sus tíos nunca habían estado en sus parties y ahorita [que estuvieron] es algo muy bonito”.