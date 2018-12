Mijares revela si su hija menor, Lucerito, se lanzará como cantante igual que sus padres

La semana pasada, Mijares sorprendió a todos al dar a conocer el tema “Vencer al amor” porque realizó un dueto con su hija menor Lucerito; quien, en sus treces años de vida, se ha mantenido alejada del ojo público. Las especulaciones sobre el lanzamiento como cantante de la también descendiente de Lucero no se hicieron esperar. Sin embargo, el cantante desmiente que la jovencita se vaya a dedicar a la interpretación musical.

“No es un tema de que [esté realizando un lanzamiento]. No, no, no; ella va a la escuela, que esté con sus amigas. Se va a ir a estudiar pronto fuera, ya pronto”, aclaró Mijares al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Con la beba [Lucerito], realmente, fue un regalo que me hizo de cumpleaños. Habíamos grabado, en febrero en mi cumpleaños, hicimos una comida familiar y nos fuimos a cantar, y la beba canó conmigo”.

Mijares Instagram

El cantante dejó claro que esta idea surgió tras interpretar juntos un tema en inglés durante su fiesta de cumpleaños. Tras realizar su último álbum, encontró una buena oportunidad de unir nuevamente su voz con la de su pequeña y así ocurrió. Aunque reiteró que ninguno de sus vástagos está interesado en seguir con el legado profesional de sus padres, sí tienen interés en dedicarse a otras ramas de la música.

“No, no, no [quieren ser cantantes, ninguno de sus hijos] y aunque quieran no”, advirtió. “Desde chicos han desarrollado un gusto por la música muy especial”.

Mijares reconoció que Lucerito es una buena intérprete e hizo un gran trabajo en esta colaboración; incluso, confesó sentirse tan orgulloso que “cada vez que la oigo lloro”.

“Canta muy bonito; muy afinada. Con un estilo muy combinado entre Lucero y el mío; es muy raspadito”, concluyó.