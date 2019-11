¿Hija de Lucero le sigue los pasos como cantante? ¿Hija de Lucero le sigue los pasos como cantante? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lucero se confiesa muy enamorada de su novio, Michel Kuri, con quien se le ha relacionado sentimentalmente desde hace 7 años, desde su divorcio de Manuel Mijares. "Es un hombre maravilloso en todos los aspectos y estoy muy enamorada", dijo a MezcalTV. Image zoom Instagram / Michel Kuri "Estamos muy felices, estamos viviendo una etapa de nuestras vidas preciosa, compartiendo momentos muy especiales, con mucha madurez, mucha estabilidad, mucha armonía, mucho amor y mucha ilusión, eso nos mantiene constantemente enamorados". Image zoom Instagram / Lucero y Michel Kuri La Novia de América lanza su primer disco en formato digital completamente en portugués bajo el título de Brasileira y grabado durante un concierto en Brasil. "Pues ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho cariño, con muchísimo apoyo de este público, de estas fans que empezaron a conocerme, tal vez desde Chispita, pero ha sido realmente algo incalculable; yo nunca me imaginé que pudiera finalmente tener mi disco en portugués", contó. La cantante mexicana comparte que su hija Lucero Mijares ha demostrado que heredó el talento de sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que ella tiene muy claro que le encanta la música, que le encanta cantar, que le encanta transmitir cosas con su voz y creo yo, viéndolo objetivamente, que lo hace muy bien; pero no sé si ella quiera ser artista, no sabemos si ella quiera lanzarse algún día, que diga ‘quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá' ", finalizó. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Hija de Lucero le sigue los pasos como cantante?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.